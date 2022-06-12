Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 5 ayda yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 5 ayda yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı

12.06.2022 12:00
Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 5 ayda yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde, bu yılın ilk 5 ayında üretimden elde edilen gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 231 artırarak, yaklaşık 560 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde, bu yılın ilk 5 ayında üretimden elde edilen gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 231 artırarak, yaklaşık 560 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, mesleki eğitimin yaşanan paradigma değişimi, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, dönüşümün üretime de doğrudan yansıdığını kaydetti.

Mesleki eğitimde kurulan Ar-Ge merkezleriyle artık inovatif çalışmalar yapıldığını, patent, marka, faydalı model ve tasarım tescilleri alındığını belirten Özer, "Meslek liselerimizde, 2022 yılının ilk 5 ayında üretimden elde edilen gelir, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 231 artırarak, yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı. Bu ürünler, katma değeri olan ürünler. Meslek liselerimiz, yerli ve milli üretimimize taze bir soluk katıyor, artık yurt dışına ihracat da yapıyor. Gelinen nokta gerçekten çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

En fazla gelir Ankara, İstanbul ve Gaziantep'ten

Bakan Özer, bu yılın ilk 5 ayında, üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep olduğunu belirterek, "Bu dönemde, mesleki ve teknik eğitim okullarımız, Ankara'da 54 milyon 230 bin, İstanbul'da 48 milyon 552 bin, Gaziantep'te 45 milyon 327 bin lira gelir elde etti." bilgisini verdi.

Gaziantep Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci

Bakanlık verilerine göre, okul bazında yapılan üretim sıralamasında, 14 milyon 132 bin lira ile Gaziantep Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Ankara Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 203 bin liralık üretimle ikinci, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 624 bin liralık üretimle üçüncü oldu. Bu okullarda üretim, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri alanlarında yapıldı.

Türkiye genelinde, bu yılın ilk 5 ayında, üretimden en fazla gelir getiren alanlar, yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, kimya teknolojisi ve bilişim teknolojileri olarak sıralandı.

YORUMLAR
500
Bakan Özer'den mikromekanik öğrencilerine özel ilgi Bakan Özer'den mikromekanik öğrencilerine özel ilgi Bakan Özer AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti Bakan Özer AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 5 ayda yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:06:24. #1.11#
SON DAKİKA: Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 5 ayda yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement