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Meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kitine Avrupa ülkeleri talip - Son Dakika

Meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kitine Avrupa ülkeleri talip

15.12.2021 13:18
Meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kitine Avrupa ülkeleri talip

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Bursa'da meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kiti için Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında olduğu Avrupa ülkelerinden talep geldiğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Bursa'da meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kiti için Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında olduğu Avrupa ülkelerinden talep geldiğini açıkladı. Bakan Mahmut Özer "Onay işlemi tamamlandığında bu kitin ihracatını da yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 antijen test kiti, Bursa Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretiliyor. Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak, piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Seri üretimine yönelik çalışmaları da başlatılan, Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olma özelliği de bulunan kitin 'BRS-CA' adı altında marka tescil işlemleri ile Sağlık Bakanlığı onay süreci sürüyor. Ayrıca Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kalıp tasarım ve üretimi öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan kitlerin plastik bileşenlerinin tamamının bu ülkelere ihraç edilmesine yönelik planlama çalışmaları başlatıldı.

'MEYVELERİNİ VERMESİNDEN OLDUKÇA MEMNUNUZ'Bakan Özer, dünyada pek çok ülkenin okullarda yüz yüze eğitimi devam ettirebilmek için uyguladığı yöntemleri hatırlatarak, bu kitlerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti. 3 ay önce okulların başlattığı antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarının sonuç vermesi üzerine seri üretim için gerekli tüm yatırımı yaptıklarını dile getiren Özer, "Çalışmalarımızın kısa sürede meyvelerini vermesinden oldukça memnunuz. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düşük. Ayrıca ayda 10 milyon antijen kiti üretebilecek kapasite oluşturuldu" dedi. Özer, hızlı antijen kiti için Avrupa ülkelerinden talep geldiğini belirterek "Onay işlemi tamamlandığında bu kitin ihracatını da yapmayı planlıyoruz. Tüm dünya bu kitlere büyük bütçeler ayırıyor. Meslek liselerimizin üretim gücü, ekonomimize de katkı sağlayabilecek" diye konuştu.'AYDA 10 MİLYON HIZLI ANTİJEN KİTİ ÜRETEBİLECEK DURUMDAYIZ'

Özer ayrıca okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatarak, antijen kitinin kullanımı ile okullardaki Covid-19'a karşı güvenliğin daha güçlü olacağını belirterek "Test kitini okullarda kullandığımızda salgının yayılımını çok daha kısa sürede önceden önleyebilme imkanımız olacak. Böylece okullarımızdaki süreçleri çok daha rahat bir şekilde yönetebileceğiz. Diğer taraftan hızlı sonuç veren antijen kiti üretim kapasitesini artırmak için gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Ayda 10 milyon hızlı antijen kiti üretebilecek durumdayız. Bu kapasitede üretilebilecek kitlerle kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz gibi şimdiden talepte bulunan ülkelere de ihraç edebileceğiz" ifadelerini kullandı.


Meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kitine Avrupa ülkeleri talip

Koronavirüs, Macaristan, Belçika, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kitine Avrupa ülkeleri talip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kitine Avrupa ülkeleri talip - Son Dakika
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