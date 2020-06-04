Meslek liselerinin ürettiği maske ve kolonyalar taksicilerle paylaşılacak - Son Dakika

Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan çalışmayla kentteki meslek ve teknik eğitim liselerinde üretilen maske ve kolonyalardan taksicilere dağıtılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Kocaeli'deki meslek ve teknik eğitim liselerinde 1 milyon 675 bin 266 maske, 6 bin 520 siperli maske, 1320 tulum, 7 bin 482 önlük, 1389 sedye örtüsü, 889 bone, 203,5 ton dezenfektan, 7,46 ton el dezenfektanı, 2,4 ton kolonya ve 32 bin tek kullanımlık plastik kaşık üretildi.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki çalışma kapsamında maske ve kolonya dağıtımına İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Kapanca Sokak'ta bulunan Deniz Taksi'de çalışan taksici esnafıyla başlandı.

Vali Hüseyin Aksoy, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya koyduğu meslek liselerinin Türkiye'nin kalkınması ve istihdamındaki yerinin artırılması çalışması kapsamında Kocaeli'deki okulların ürettiği ürünleri taksicilerle paylaşacaklarını söyledi.

Meslek liselerinin ihtiyaç olduğunda pek çok alanda üretim yapabileceğini gösterdiğini ifade eden Aksoy, taksicilerin önemli bir hizmeti ortaya koyduğunu belirtti.

Aksoy, bu hizmetlerini yaparken karşılaşacakları risklerden onları kurtaracak olan, meslek liselerinin ürettiği maske ve kolonyaları taksicilere takdim edeceklerini dile getirerek, "Meslek liselerimiz istihdamın ve kalkınmanın en önemli ayaklarında birisi. Bu anlamda meslek liselerinin daha iyi tanıtılması, meslek liselerimize ilginin daha üst noktalara taşınması anlamında bugün taksici esnafımızla böyle bir çalışma başlattık. Meslek liselerimizin tanıtımına yapacağımız bu çalışmanın da katkı sunmasını bekliyoruz. Kocaeli'de meslek liselerimiz birçok alanda önemli üretim yapıyor. Pandemi sürecinde halkımızın ihtiyaç duyduğu maske üretiminde günlük 60 bin kapasiteye ulaşacak şekilde kendilerini geliştirmişlerdir." şeklinde konuştu.

"Salgın sürecinde meslek liselerimiz pek çok ürün üretti"

Meslek liselerinin sedye örtüsünden, siperli maskeye kadar pek çok farklı ürün ürettiğini aktaran Aksoy, el ele vererek bu alanda daha iyi çalışmalar ortaya koyacaklarını bildirdi.

Aksoy, söz konusu ürünleri taksicilerle paylaşacaklarını belirterek üretimde katkısı olanlara teşekkür etti.

Bir gazetecinin "İl genelinde sokağa çıkma kısıtlama kararı alınacak mı?" sorusuna ilişkin Aksoy, "Şu aşamada herhangi bir şey söylemeyelim. Süreç içerisinde değerlendireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Aksoy, taksicilere maske ve kolonyaları dağıttı.

Çalışma kapsamında taksi duraklarına "Meslek liseleri üretiyor, öğrenciler kazanıyor" afişi asılırken taksilere de etiket yapıştırılıyor.