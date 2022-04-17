Meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki üretim kapasitesi yüzde 225 arttı - Son Dakika
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Meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki üretim kapasitesi yüzde 225 arttı

17.04.2022 10:38
Meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki üretim kapasitesi yüzde 225 arttı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamının, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamının, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldiğini bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde önceliklerinin eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda attıkları adımlardan birinin döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak olduğuna işaret eden Özer, "Bu kapsamda 2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. Bu yılın ilk üç ayının sonuçları bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılının ilk üç ayındaki gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 225 artarak 333 milyon 490 bin liraya yükseldi." bilgisini verdi.

En fazla gelir Ankara, İstanbul ve Gaziantep'ten

Mahmut Özer, 2022 yılının ilk üç ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep olduğunu belirterek, "2022 yılının ilk üç ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 34 milyon lira, İstanbul 30,5 milyon lira ve Gaziantep 24,4 milyon liralık gelir elde etti." ifadelerini kullandı.

Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye birincisi

Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7 milyon liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kemerburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de 6,5 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu belirtti.

Özer, süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki üretim kapasitesi yüzde 225 arttı - Son Dakika


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