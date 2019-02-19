Son Dakika Haberleri: Meslek Liseli Gençlerden Onarım Desteği

Meslek Liseli Gençlerden Onarım Desteği

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden, yeni açılacak olan okula onarım desteği verildi.

Meslek Liseli Gençlerden Onarım Desteği, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden, yeni açılacak olan okula onarım desteği verildi.

Öğrenciler, okul idaresinin de desteğiyle, İlçede yeni yapılan Atatürk Ortaokulunda düzenleme çalışması yaptı.

10 kişiden oluşan mobilya ve iç mekan tasarımı öğrencileri, okulun yazı tahtalarını, öğretmen dolapları ve panoların montajını gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Murat Zaroğlu, öğrencilerin gelişimlerine her anlamda katkı sağladıklarını söyledi.

Bu çalışmalarında yardım duygusunun ön planda olduğunu ifade eden Zaroğlu, çalışma sayesinde öğrencilerinin meslek hayatlarına da daha uyumlu hale geldiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Reyhanlı, Hatay, Güncel
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