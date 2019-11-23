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Meslek liseli öğrenciler stajlarını Avrupa'da yapacak
6 saat önce
Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, "Okulumuzun Uluslararasılaşmasında Sürekliliği Sağlama" projesi kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:10 Kaynak: AA
Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, "Okulumuzun Uluslararasılaşmasında Sürekliliği Sağlama" projesi kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj yapacak.
Proje koordinatörü Kudret Gül, projeyi geliştirmekteki amaçlarının, öğrencilerin okul öncesi eğitimde yaşanan gelişmelere ve yenilikçi yaklaşımlara uygun mesleki bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Gül, stajla, öğrencilerin alacakları eğitim ve edindikleri tecrübeyle daha kolay istihdam edileceklerine inandıklarını dile getirdi.
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