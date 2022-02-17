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MESLEK LİSELİLER, ATIK MALZEMELERİ KÜTÜPHANE RAFINA DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika

MESLEK LİSELİLER, ATIK MALZEMELERİ KÜTÜPHANE RAFINA DÖNÜŞTÜRÜYOR

17.02.2022 11:31

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde marangozluk bölümü öğrencileri eski okul sırası, varil, limon kasası ve palet gibi atık malzemeleri kitap raflarına dönüştürüyor.

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde marangozluk bölümü öğrencileri eski okul sırası, varil, limon kasası ve palet gibi atık malzemeleri kitap raflarına dönüştürüyor. Üretilen raflar köylerde açılan okul kütüphanelerinde kullanılıyor. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Okulumuzda atıl durumda olan malzemeleri kütüphane raflarına dönüştürüyoruz. Yaptığımız raflar özellikle köylerde oluşturulan kütüphanelere gönderiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak için Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde marangozluk bölümü öğrencileri, eski okul sırası, varil, limon kasası ve paletlerden okulların kütüphaneleri için raf yapıyor. Bu kapsamda atık malzemeler değerlendirilirken, öğrenciler ise bilinçlendiriliyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve değerli eşlerinin teşvikleri ve Milli Eğitim Bakanımızın tensipleriyle Aralık ayında Türkiye'de kütüphanesiz köy kalmadı. Bunda bizim de payımız var. İlçelerimizdeki meslek liseleri ile beraber 150'nin üzerinde köyümüzde kütüphane oluşturuldu. Yaptığımız raflar özellikle köylerde oluşturulan kütüphanelere gönderiliyor. Böylece merkezde ve köylerimizde kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Bunun yanında bir de öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına memleket imkanlarını israf etmemek adına bu çalışmayı yaptık. Numune olarak bir kaç tane yaptıklarımız beğenildi. İhtiyaç halinde isteyen her okulumuza bunun küçük ya da büyük modelini yapıyoruz. Öğrencilerimiz mobilya atölyesinde atıl durumda olan sıralardan, kasalardan ve diğer malzemelerden kütüphane rafları yapıyoruz. Bu tutuldu, hem memleketimizin imkanlarının israf olmaması açısından hem de kullanan öğrencilerimizin bilinçlenmeleri açısından çok önemliydi" dedi.

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Enes Boyacı ise, "Bütün okullara geri dönüşüm kazandırıyoruz, çöplerden topladıklarımızla. Okulumuz bize geri dönüşümü ve doğayı temizlemeyi öğretiyor. Hem öğreniyoruz hem de doğayı temizliyoruz" diye konuştu.

MESLEK LİSELİLER, ATIK MALZEMELERİ KÜTÜPHANE RAFINA DÖNÜŞTÜRÜYOR
MESLEK LİSELİLER, ATIK MALZEMELERİ KÜTÜPHANE RAFINA DÖNÜŞTÜRÜYOR
MESLEK LİSELİLER, ATIK MALZEMELERİ KÜTÜPHANE RAFINA DÖNÜŞTÜRÜYOR

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Anadolu Lisesi, okul müdürü, Kitap, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MESLEK LİSELİLER, ATIK MALZEMELERİ KÜTÜPHANE RAFINA DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika


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