Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu - Son Dakika

Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu

Meslek liseliler 'atmaca robotu' ile Teknofest'te 1'inci olduGAZİANTEP'te düzenlenen Teknofest 2020 yarışlarına liseler arası 'insansız sualtı sistemleri' kategorisinde Rize'den katılan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Goshawk Side' takımı 1'inci oldu.

Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu, System.String[]

Meslek liseliler 'atmaca robotu' ile Teknofest'te 1'inci oldu

GAZİANTEP'te düzenlenen Teknofest 2020 yarışlarına liseler arası 'insansız sualtı sistemleri' kategorisinde Rize'den katılan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Goshawk Side' takımı 1'inci oldu. Öğrenciler, bölgede yaşanan sel afetinde kayıp kişilerin hızla bulunabilmesinde yardımcı olması amacıyla tasarlayıp, 'atmaca' adını verdikleri robotla, 30 bin liralık ödülün de sahibi oldu.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST 2020', Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getirdi. Kıyasıya rekabetin olduğu festivalde, bu yıl 100 bin genç, 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdı. Teknofest'te liseler arası 'insansız su altı sistemleri' kategorisinde yarışan Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Goshawk Side' takımı Türkiye 1'incisi oldu. Öğrenciler, bölgede yaşanan sel afetinde kayıp kişilerin hızla bulunabilmesinde yardımcı olması amacıyla tasarlayıp, 'atmaca' adını verdikleri robotla, 30 bin liralık ödülün sahibi oldu. Öğrenciler, Ahmet Yiğit Cihan, Rıdvan Can Saruhan, Ergün Anıl Aydın'ın danışman öğretmen Murat Korkut gözetiminde parçaları 3D yazıcı kullanarak yapılan 'atmaca' robotunu; yazılımından tasarımına kadar her şeyi okulun imkanları ile tasarlandı.'SEL KAYIPLARINI DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIK?Salgın döneminde sıkı bir çalışma içerisine giren öğrenciler ve öğretmenler, aldıkları birincilikle emeklerini taçlandırmanın sevincini yaşıyor.  Projenin danışman öğretmeni Murat Korkut öğrencilerin çok güzel bir robot tasarladığını belirterek 'Denizcilik meslek lisesi olduğumuz için bizde deniz üzerine bir proje hazırladık. Bu projeyi hazırlarken bölgemizde yaşanan sel olaylarındaki kayıplarımızı düşündük. Suyun altında kalan vatandaşlarımızı arayabilmek için bu sualtı robotunu geliştirdik. Limanlarda gemilerin alt kısmının incelenmesi, batık arama, denizdeki çeşitli canlıların incelenmesi, numune alınması bu robotla yapılabilir. Bu çalışmada büyük bir özveri var. Salgın döneminde karamsarlığa düşseler de yılmadılar, geldiler, akşamlara kadar projenin üzerinde çalıştılar. Biz meslek lisesi olduğumuz için öğrencilerimiz derste aldıkları bilgileri bu projeyi aktarma fırsatı buldular' diye konuştu.'MESLEK LİSESİ FARKINDALIĞINI ORTAYA KOYDUK''Goshawk Side' takımından Ahmet Yiğit Cihan da, geçen yılda Teknofest'e katıldıklarını ancak robotun görevleri yapacak kadar iyi olmadığını söyleyerek 'Bu yıl robotumuzu geliştirdik, performansını artırdık, görevleri yerine getirebilecek bir robot tasarladık. Gerekli performansı yarışmada sağladık ve birinci olduk. Kendi kategorimizde tek meslek lisesi olarak oradaydık. Bir meslek lisesi farkındalığı yaratarak birinci olduk. Yazılımını da bizim yaptığımız bu çalışmada en özgün yazılım ödülü de bizim oldu. Hem yazılımı hem robotumuzu geliştirerek sonraki yarışmalar için hazırlık yapacağız' dedi.'OKULUMUZDA GELECEĞİMİZE YÖN VERİYORUZ?Ergün Anıl Aydın 'İlk defa böyle bir projede yer aldım. Gecelere kadar süren çalışmalarımız oldu. Sonuçta robotumuzla birinci olmayı başardık. Aslında meslek liseliler olarak avantajlı bir konumdayız. Yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz, el becerilerimizi geliştirebileceğimiz atölyelerimizle, okulumuzda geleceğimize yön veriyoruz' şeklinde konuştu.  'ROBOTUMUZU GELİŞTİRECEĞİZ?Rıdvan Can Saruhan 'Tamamen kendimizin tasarladığı, 3D yazıcıyla parçalarını yaparak birleştirdiğimiz, yazılımını kendi yaptığımız robotumuzla yarışmaya katıldık ve birinci olduk. Bu gururu Rize'ye ve okulumuza yaşattığımız için mutluyum. Robotumuzu daha çok geliştirip 80 metreye kadar dalabilecek duruma getireceğiz' ifadelerinde bulundu.'YENİ BULUŞLAR YAPACAĞINA İNANIYORUZ?

Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Vedat Mazgal ise 'Meslek liselerinde yetişen öğrencilerimizin ileride ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu robotta bunun göstergesi. Bu çocuklarımız mühendislik fakültelerinde okuyup mezun olduklarında Teknofest'te yapmış oldukları bu hayallerini gerçekleştirerek, yeni buluşlar yapıp ülkemizde çok güzel katkılar sağlayacağına inanıyoruz' diyerek öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.


Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu
Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu

Hasan Kemal Yardımcı, Anadolu Lisesi, Rize, Side, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meslek liseliler ?atmaca robotu? ile Teknofest?te 1?inci oldu - Son Dakika

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