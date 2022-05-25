Meslek liseliler çiftçiliği hem sahada hem okulda öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meslek liseliler çiftçiliği hem sahada hem okulda öğreniyor

25.05.2022 12:54
Meslek liseliler çiftçiliği hem sahada hem okulda öğreniyor

Konya'daki Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarım ve hayvancılığı, küçükbaş hayvan yetiştirme, mantar üretimi tesisi ve iki örtü altı sera alanındaki uygulamalı eğitimlerle tecrübe ediyor.

Konya'daki Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarım ve hayvancılığı, küçükbaş hayvan yetiştirme, mantar üretimi tesisi ve iki örtü altı sera alanındaki uygulamalı eğitimlerle tecrübe ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 1967'de "Veteriner Sağlık Lisesi" adıyla açılan okul, 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredildikten sonra farklı alanlarda yürüttüğü projeleriyle eğitim imkanı sunuyor.

Öğrencilerini merkezi sınavla ve diploma başarı puanına göre alan okulun, şehir dışından tercih yapan öğrencileri için de 146 kişilik pansiyonu bulunuyor.

Okulun uygulama alanlarında elde edilen ürünler, döner sermaye kapsamında değerlendirilerek, öğrenciler için de gelire dönüşüyor.

Modern tekniklerle verimlilik artırılmak isteniyor

Okul Müdürü İlhan Kolay, AA muhabirine, okulun 100 bin metrekare uygulama ve 9 bin 400 metrekare okul-pansiyon alanıyla Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör haline geldiğine dikkati çeken Kolay, "Amacımız, öğrencilerimize kendi işini kurmayı, üretim yapmayı, bu üretimleri yaparken modern tekniklerle verimliliği artırabilmeyi öğretmek. Öğrencilerimizle köyden kente göçün önüne geçerek, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması, ülkemizdeki ekonomik getirinin artması için çalışıyoruz." diye konuştu.

İklim değişikliği ve ekonomiye güneş enerjisi desteği

Kolay, okulda faaliyete geçmeyi bekleyen birçok proje olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Karatay Belediyesinin desteğiyle okulumuza yaklaşık 1500 kapasiteli kanatlı hayvan yumurta üretim tesisi kuruldu. Gerekli izinler alındıktan sonra tesiste üretime başlayacağız. Ayrıca KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle küçükbaş hayvan yetiştirme, mantar üretim tesisi kurulumu, iki örtü altı sera uygulama alanı yapıldı. Planlamalarımız arasında solucan gübresi ve ipek böcekçiliği için uygulama alanı, öğrencilerimize ve çiftçilerimize örnek olabilmek açısından elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi santrali yer alıyor. İklim değişikliğiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde enerjimizi, kurulacak güneş enerjisi santralinden temin etmeyi ve maliyeti azaltmayı hedefliyoruz."

Kolay, bölgede 50 bin metrekarelik bir alan için daha onay verildiğini, gelecek yıldan itibaren toplamda yaklaşık 100 bin metrekarelik alana buğday ekeceklerini kaydetti.

Öğrenciler rahatlıkla iş bulabiliyor

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Alan Öğretmeni Yakup Yeldemir ise okulun hayvan yetiştiriciliği alanında ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için ara eleman yetiştirdiğini belirterek, öğrencilerin mezun olduktan sonra resmi kurumlarda, pet kliniklerinde ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabileceklerini dile getirdi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Alanı 11. sınıf öğrencisi Muhammet Emir Kılıç da bölümde üretim, tedavi ve besleme aşamalarını adım adım öğrendiklerini kaydetti.

Yılda yaklaşık 15 ton mantar üretiyorlar

Tarım Alanı Alan Şefi Mehmet Biçen ise mantar serasında üretim yaptıklarını vurgulayarak, "Ranza sistemiyle kurulan seramızda yılda 3 kere üretim yapıyoruz. Yaklaşık 15 ton mantar elde ediyoruz. Döner sermaye kapsamında toptan sattığımız mantardan elde edilen gelirden öğrencilerimiz de çalışmalarını karşılığı alıyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı Bu sezon buğdayda rekoltenin yüksek olması bekleniyor Bu sezon buğdayda rekoltenin yüksek olması bekleniyor
Kaynak: AA

Türkiye, Mantar, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek liseliler çiftçiliği hem sahada hem okulda öğreniyor - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:40:51. #1.11#
SON DAKİKA: Meslek liseliler çiftçiliği hem sahada hem okulda öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement