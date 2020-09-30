Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - Son Dakika

Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, pandemi döneminde de okuldaki dersler sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazanıyor.

Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor, System.String[]

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, pandemi döneminde de okuldaki dersler sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazanıyor. Öğrenciler atölyelerde, masa, sıra gibi okul mobilyası ve dezenfektan standı üretimi gerçekleştiriyor. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, üretim atölyelerinde görev yapan her bir öğrencinin ayda yaklaşık 2 bin lira kazandığını söyledi.

Kent merkezinde 74 yıldır eğitim veren Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullara sıra ve masa üretiyor. Liseliler pandemi sonrasında ise dezenfekten standı üretimi yapmaya başladı. Öğretmenleriyle birlikte çalışarak, birçok ürünü hazırlayan öğrenciler, gördükleri uygulamalı dersler sayesinde hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için para kazanıyor. Öğrenciler yaptıkları ürün karşılığında aylık 2 bin lira para kazanıyorlar.

'TOKAT 'IN İHTİYACINI BİZ KARŞILADIK'Pandemiden sonra üretime hiç ara vermediklerini söyleyen okul müdürü Ali Vanlıoğlu, "Biz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 13 Mart'ta pandemi dolayısıyla her taraf kapalı iken üretime ara vermedik. Geçen sene ne ürettiysek bu sene daha fazlasını ürettik. Şu anda bakanlığımız adına sıra yapıyoruz. Hem Tokat'ın ihtiyacını karşılıyoruz hem de çevre illerin ihtiyacını karşılıyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte hiç ara vermeden çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta siperlik ihtiyacı vardı. Tokat'ın ihtiyacını kimse karşılamadan biz karşıladık. Şu anda sıra ihtiyacımız var, onu karşılıyoruz. Dezenfektan makinalarımız var. Bütün kamu kuruluşları ve özel sektöre vererek, onların ihtiyacını karşılıyoruz" dedi. 'HEDEFİMİZ 1 MİLYON LİRA CİRO'

Yaptıkları ürünlere 20 yıl garanti verdiklerini ifade eden Vanlıoğlu, "Yaptığımız ürünlere 1 veya 2 yıl değil 20 yıl garanti veriyorum. Çünkü işlevsel yapıyoruz. Bundan hem öğrencilerimiz hem okulumuz hem Tokat halkı memnun hem de bundan gelir elde ediyor benim çocuklarım. Şu anda mobilya, elektrik ve metal bölümünde çalışan çocuklarım mezun olduğu gün işleri hazır. Çünkü yetişmiş eleman oldukları için fabrikalar onları havada kapıyor. Bir ay çalışan bir öğrencimiz yaklaşık 2 bin lira kazanıyor. Bu sene hedefimiz, ciromuzu 1 milyon liranın üstüne çıkarmak. Geçen sene 500 bin liranın üzerindeydi" diye konuştu.


Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Tokat, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - Son Dakika

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