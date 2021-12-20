Meslek liseliler 'Hikaye İstasyonları' projesinin üretiminde görev aldı

Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi" kapsamında desteklenen ve üniversite öğrencisi Elif Karlıtepe'nin fikriyle hayata geçirilen "Hikaye İstasyonları" projesinin prototipini tasarladı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2012'de eğitime başlayan Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimin yanında 4 atölyesiyle ülke ekonomisine ve üretime katkı sağlamayı sürdürüyor. Okul, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce uygulanabilir proje olarak değerlendirilen "Hikaye İstasyonları" projesi için kolları sıvadı.

Lisenin müdürü Tayyip Sarı, projeyi sahiplenen TCDD'den gelen teklifle yaklaşık bir ayda tasarımı tamamlayarak prototipi ürettiklerini söyledi. Hikaye İstasyonu'nun insanların vakit geçirdiği farklı sosyal alanlarda da değerlendirilebileceğini belirten Sarı, "Arayüz programı bize ait olduğu için sudoku, hikaye veya şiir gibi kağıda dökülebilen her şeyin tasarımını bu kapsamda yapabiliriz. Projenin, ülkemiz için ileriye dönük çok güzel bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. " dedi.

Sarı, projenin yaygınlaştırılması ve seri üretimin başlaması için tüm imkanların hazır olduğunu aktardı.

"Termal yazıcı farkı"

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğretmeni Selçuk Tarhan da projede metal, makine ve otomasyon teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencilerinin beraber görev yaptığını anlattı.

İnsanların bekleme zamanlarını değerli kılma adına faydalı bir çalışmada yer almaktan mutlu olduklarını vurgulayan Tarhan, şöyle devam etti: "İstasyonumuz, insanların metro, tramvay veya otobüs durağındaki bekleme zamanlarında telefona bakmaktan ziyade en azından okuma alışkanlıklarını geliştirmek adına onlara yardımcı olmayı hedeflemiştir. Okuma yapmak isteyen kişi istasyonumuzun dokunmatik panelinde bulunan butonları kullanarak ne kadar sürelik okuma yapmak istiyorsa ona göre seçim yaparak çıktı alabiliyor. İstasyonumuzda bir termal kamera, bir mini bilgisayar ve dokunmatik panel var. Termal yazıcıdan çıktı alınan kağıtlar çevreyi kirletmeyen, geri dönüşüme uygun türden seçilmiştir. "

Tarhan, "Hikaye İstasyonu"nda hem sesli hem de ışıklı uyarı sistemi bulunduğunu, bu sayede yanından geçen insanların ilgisini çektiğini ifade etti. Cihazın yazılımını okul olarak yaptıklarını kaydeden Tarhan, "Cihaz uzun süreli kullanıma uygun materyaller seçilerek üretildi. Müzeler, tarihi ve turistik yerlerde kullanılabilmesi için geliştirmeyi de düşünüyoruz. Umarım cihazımız ülkemize, gençlerimize ve okumayı seven herkese faydalı olur. " ifadelerini kullandı. 12. sınıf öğrencisi Recep Mırçık da bunun gibi projelerde görev almanın mesleki tecrübe açısından çok yarar sağladığını dile getirdi. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.