Meslek liseliler iftarını paylaşıyor - Son Dakika

Meslek liseliler iftarını paylaşıyor

TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı boyunca mutfaklarında hazırladığı yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı boyunca mutfaklarında hazırladığı yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Osmangazi ilçesinde bulunan TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı boyunca mutfaklarında hazırlanan yemekleri Veysel Karani Muhtarı Mustafa Gezgin ile işbirliği içinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere sunuyor. Bizzat hazırladıkları yemekleri vakumlu kaplar içine koyarak evlere tek tek ulaştıran öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. - BURSA

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