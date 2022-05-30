Meslek liseliler, ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunuyor

Sivas'ta meslek lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulanan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" ile çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye yardım elini uzattı.

İhtiyaç sahibi aileleri öğrencilerle bir araya getirerek sosyal sorumluluk bilincinin ülke geneline yayılmasının hedeflendiği proje ile dezavantajlı aileleri mutlu edecek maddi ve manevi dokunuşlar, toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan dahilinde yerel imkanlarla yapılıyor.

Bu çerçevede, Sivas'ta da meslek lisesi öğrencileri, yapılan saha çalışmalarıyla tespit edilen yaşlı, engelli ve maddi durumu iyi olmayan aileleri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor, okullarda da velilerin katılımıyla sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Kent geneline yayılan proje kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar 2 bin 400 aileye ulaşıldı.

"Yaklaşık 5 bin vatandaşımızın hayatına dokunduk"

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, öğrencilerin yardımlaşma, kardeşlik, vicdan, birlik ve beraberlik duygularını geliştirdiğini söyledi.

Projenin ana unsurunu oluşturan ihtiyaç sahibi ailelerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve muhtarların kolektif çalışmasıyla belirlendiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Daha sonra hangi ailemizin ne tür ihtiyacı varsa eğitim gördükleri alanlarına göre öğrencilerimizi sevk ediyoruz. Örneğin evin camı, çerçevesiyle ilgili bir sorunu varsa o bölümün öğrencileri gelip hemen tamirat ve tadilata başlıyor. Yine elektrik bölümü öğrencilerimiz, evlerin elektrik panosu ve diğer prizlerini kontrol ederek sorunlarını çözüyor. Kuaförlük, cilt bakımı gibi öz bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızla da alanıyla ilgili öğrenciler ilgileniyor. Şimdiye kadar ilimizde 2 bin 400 aileye ulaştık ve yaklaşık 5 bin vatandaşımızın hayatına dokunduk."

Aslan, projenin sadece maddi anlamda bir destekten ibaret olmadığına dikkati çekerek, "Aynı zamanda hem ebeveynlerin hem de çocukların eğitimleriyle ilgili çeşitli projelerde yer almalarını sağlıyoruz. Bunun için tespit ettiğimiz aileler ve çocuklarını çeşitli kurslara katılmalarını teşvik ediyoruz, okullarımızda çeşitli sosyal etkinlikler yapıyoruz. Ayrıca sık sık bu aileleri ziyaret ederek birçok alanda hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirmelerde bulunuyoruz." dedi.

"Onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize"

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek kuaförlük hizmeti veren Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıf öğrencisi Nazlıcan İlhan, özellikle çocukların bakımıyla ilgilenirken farklı duygular içine girdiğini dile getirerek, "Onların hayatlarını yaşamadan anlamıyorsunuz ama gelip gördüğünüz zaman bambaşka duygular yaşıyorsunuz. Onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerinin okul öncesi eğitim gören çocuklarına yönelik yıl boyunca eğitim materyalleri hazırlayan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 10. sınıf öğrencisi Betülnur Aydoğdu ise "Okul öncesi çocukların bilişsel, psikomotor, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini artırmaya yönelik yaptığımız materyalleri, okulumuzda açtığımız sergilerde ailelerimize uygulamalı bir şekilde tanıtıyoruz." diye konuştu.

Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Arda Taş da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını çeşitli kitap ve oyuncaklarla sevindirdiklerini kaydetti.