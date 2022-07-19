MESLEK LİSELİLER, İNSANSIZ SU ALTI ARACIYLA TEKNOFEST'E HAZIR

RİZE Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atmaca Tayfa Rov Takımı, tasarladığı insansız su altı aracıyla TEKNOFEST 2022 finallerinde yarışacak.

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 5 öğrenciden oluşan Atmaca Tayfa Rov Takımı, öğretmenleri Deniz Anıl Ercelep danışmanlığında 'İnsansız Su Altı Sistemleri' kategorisinde tasarladığı araçla TEKNOFEST 2022 finallerine katılacak. Takım Kaptanı Naz Aktaş ve üyeleri Gökmen Korkmaz, Muhammet Onur Ertan, Tolgahan Yaşar Kuk ve Miraç Ofluoğlu ve danışman öğretmenleri Deniz Anıl Ercelep'ten oluşan ekip, 21-24 Temmuz tarihlerinde Giresun'daki finaller için son hazırlıklarını tamamladı. 1 yılda hazırlanan araç, TEKNOFEST yarışma parkuruna uygun hale getirildi. Robotla, su altında kaynak yapılabilecek, deniz altı aramaları gerçekleştirilebilecek.

Güverte Bölümü öğrencisi takım kaptanı Aktaş, Okulun düzenlediği 'Bir fikrim var' yarışmasına katılarak ve oraya sunduğum projeyle bu ekibe dahil oldum. 2 senedir bu takımdayım. Birkaç kategorimiz var ama ben su altı sistemleri yarışmasından katıldım. Daha lise öğrencileriyiz, burada bize öğrettikleri bilgilerle beraber biz de kendi merakımızı ekleyerek ortaya güzel çalışmalar çıkartıyoruz. Şimdi Türkiye'nin en önemli teknoloji yarışmasına katılıyoruz, mutluyuz. Umarım hayal ettiğimiz başarıyla geri döneriz dedi.

'ROBOTUMUZ ŞU ANDA HAZIR'

Gemi inşası 11'inci sınıf öğrencisi Gökmen Korkmaz çalışmalarını eylülden beri sürdürdüklerini söyleyerek, Su altı aracımızın önce mekanik tasarımını yaptık, elektronik tasarımı da tamamlayınca, yazılımı da ekleyerek hazır hale getirdik. Biz şu anda TEKNOFEST yarışmasına uygun bir robot hazırladık. Yaptığımız bu robotun farklı tipleri, su altında, kaynak yapma, ceset arama gibi değişik amaçlar içinde kullanılabilir. Meslek lisesinde okumanın ayrıcalığıyla ve kendi bilgi birikimi de ekleyerek bu robotu tasarladık. Yarışmadaki parkuru tamamlayabilmek için robotumuz şu anda hazır. Şimdi de Türkiye'nin en büyük teknoloji yarışması TEKNOFEST'te robotumuzla yarışmaya katılıyoruz. Çok çalıştık, inşallah derecelerle döneriz diye konuştu.

Öğretmen Deniz Anıl Ercelep ise meslek liselerinin ülkenin gelişmesi ve daha ileriye gitmesi için çok önemli bir eğitim kademesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı

Biz de TEKNOFEST'te katılmakla meslek liselerinin neler yapabileceğini göstermek istedik. Bu doğrultuda ekibimizle yaklaşık 1 yıldır zorlu bir çalışma süreci içerisinde aracımızı ürettik. Hedefimiz hem meslek liselerinde neler yapabileceğini göstermek hem de ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesini katkı yapmak, bu yönde çocuklarda ve gençlerde bilinç oluşturmak. Okulumuz önceki yıllarda da TEKNOFEST'e katılıyordu, biz de bunu devam ettirmek istedik. Katılacak ekibi belirlemek için okulumuzda 'Benim bir fikrim var' isimli yarışma düzenliyoruz. Burada fikirlerini sunan öğrencilerden en iyilerini seçerek ekibimize dahil ediyoruz. Onların bilgi birikimi ve merakları doğrultusunda da görevlendirme yaparak bir takım oluşturuyoruz.

TEKNOFEST'in yarışmaya gidebilmek için gerekli olan kategorilerini geçtik ve artık finallerdeyiz. Türkiye'nin en büyük teknoloji yarışmasında yer almakta meslek liselerini, okulumuzu ilimizi orada temsil etmekten mutluyuz gururluyuz. Okulumuz 2020 yılında insansız su altı sistemleri alanında Türkiye birincisi oldu. İnşallah biz de bu yıl oradan bir derece ile döneriz okulumuzun bu başarısını devam ettiririz.