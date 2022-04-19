MESLEK LİSELİLER, OKULLARINDAKİ FIRINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EKMEK PİŞİRİYOR - Son Dakika

RİZE'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ekmek fırını açıldı. Vali Kemal Çeber, " Rize'mizde bugüne kadar 1000'e yakın hanede 2 bine yakın insana, 1500'e yakın öğrenci ile bu hizmetleri verdik. Bugün açtığımız bu ekmek fırını ile beraber bu dozajı çok daha artırıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında, Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fırın açıldı. Okulda kurulan fırında öğrenciler, ekmek ve pide yapmayı öğrenmeye başladı. Pişirilen ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı fırının açılışını Vali Kemal Çeber, Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaptı.

Pide üretim aşamalarını inceleyen Vali Çeber, "2017 yılından beri devam eden ve yeni bakanımızla beraber hızlanan bu projeyi Rize'de de aslında belli bir dozajda devam ettiriyorduk. Ama bugün açtığımız bu ekmek fırını ile beraber bu dozajı çok daha arttırıyoruz. Aslında projenin özü şu; her bir meslek lisemiz, kendi ilgi alanı ve eğitim verdiği alanda o yörede başta kendi bulunduğu mahalle olmak üzere gitgide genişleyen bir çevre ile bulunduğu ilçeye ya da ile hizmet veriyor. Yani meslek lisesinde ayakkabı üzerine bir eğitim-öğretim veriliyorsa orada ihtiyaç sahibi insanların ayakkabısını tamir ediyor, meslek lisesinde marangozlukla ilgili bölüm ya da eğitim varsa o muhitte bulunan ihtiyaç sahibi insanların o tür ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte bazen de böyle kurduğumuz fırınlarla ihtiyaç sahibi insanlara da buradan ekmekleri ulaştırmış olacağız" dedi.

'1000'E YAKIN HANEDE HİZMET VERDİK'

Bugüne kadar 2 bin kişinin bu hizmetten faydalandığını söyleyen Vali Çeber, "Burada amaç eğitim-öğretim veren kurumlarımızın meslek liselilerimizin bulundukları muhitte aynı zamanda hizmet kurumu haline dönüşmesi, oradaki insanlara dokunması, oradaki ihtiyaçları gideren mekanizmalardan biri haline dönüşmesi ve verebildiği kadar hizmeti de vermesi. Bu sayede hem meslek liselerimiz çok faydalı bir iş yapıyor hem öğrencilerimiz aldığı eğitimin somut karşılığını vermiş oluyor. Bunun pratiğini yapıyor hem de başta ihtiyaç sahibi mağdur aileler olmak üzere herkes bu hizmetlerden faydalanmış oluyor. Rize'mizde bugüne kadar 1000'e yakın hanede 2 bine yakın insana, 1500'e yakın öğrencinin katıldığı bir şekilde bu hizmetleri verdik. Kimi yerde öğrencilerimiz ev badana boyası yaptı kimi yerde ufak tefek tamir bakım onarım yaptı, elektrik sistemlerini tamir etti ondan sonra mobilya aksamlarını tamir etti, kimi yerlerde hasta bakım hizmetleri verdi. Ama bundan sonra bu açılışla beraber faaliyetleri çok da hızlandırmış olacağız" diye konuştu.

'PROJEDE YER ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Pide yapmayı öğrenen Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nursena Aksu da "Okulumuzun da yer aldığı bu projede bizlere de görev verilmesi çok güzel. Pide yapmayı burada öğrendik. Yaptığımız pideleri yaşlılara ve ailelere kendimiz pişiriyor, kendimiz götürüyoruz. Ramazandan önce de pizza, tatlılar yapıp götürüyorduk. Bu projenin içerisinde olduğum için çok mutluyum. İnsanlarla görüşmek, yaşlılarla konuşmak, onlarla ilgilenmekten mutluluk duyuyorum. Mutfakta çok mutluyum" dedi.

Güzel bir projede yer aldıklarını söyleyen Efe Kürkçü ise "Pideleri yapıp pişirdikten sonra buradaki mahalle halkına dağıtıyoruz. Yaptığımız işleri insanlarla buluşturmak, onların yüzlerindeki mutluluğu görmek çok güzel" dedi.