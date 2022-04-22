Meslek liselilerden İç Anadolu ikliminde Akdeniz iklimi ürünleri - Son Dakika

Meslek liselilerden İç Anadolu ikliminde Akdeniz iklimi ürünleri

ANKARA'da gün ışığından faydalanılması için 'etfe çatı' modeliyle tasarlanıp, yazılım sistemleriyle ısısı sabit tutularak Akdeniz iklimi oluşturulan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, sıcak bölgelere özgü muz, avokado, incir, limon, zeytin, hurma yetiştiriyor.

Etimesgut ilçesinde 343 öğrencinin eğitim gördüğü Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, muzdan avokadoya, incirden limona, zeytinden hurmaya kadar sıcak bölgelerde üretilen bitki ve meyveleri yetiştiriyor. İç Anadolu ikliminde Akdeniz iklimi ürünlerini yetiştirip, gelişim süreçlerini inceleme şansı buluyor. Okul müdürü Mustafa Aydın,

okulda kendi enerjilerini ürettiklerini, enerjiyi verimli kullandıklarını ve yenilenebilir teknolojiler alanında endüstriyel uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Aydın, teraryum etkisi olan atrium alanında çocuklarla birlikte Akdeniz iklimine yönelik bitkileri yetiştirdiklerini kaydederek, "Okulumuzun çatısı 'etfe çatı' modeliyle tasarlandı. Gündüz okulda herhangi bir elektrik yakmaya gerek kalmadan doğal aydınlatma ile gün ışığını içeriye alıyoruz. Gün ışığından ileri derecede faydalanıp, enerji verimliliğinde en üst safhayı oluşturmuş oluyoruz. Şu an burası 25 derece. Ortamdaki ısıyı sabit tutmak için yaz-kış bilgisayar sistemiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ortamların sıcaklığı yazılımlar tarafından kontrol ediliyor ve ısı sürekli kontrol altında. Kendi saksılarımızda yetiştirdiğimiz limon ve muzlarımız var. Çocuklarımızı bu şekilde İç Anadolu ikliminde bu bitkilerin yetiştirilebileceğine olan inançlarını arttırıyoruz. Bu, öğrenciler üzerinde bir şeyi yapabilme idrakini ve azmini ortaya çıkarıyor" diye konuştu. Aydın, okula her sene 90 öğrencinin alındığını belirterek, "Çocuklar buraya geldikleri zaman öncelikle bir şeyleri yapabileceklerine inanmaları gerekiyor. Meyveler yetiştikten sonra çocuklarımızla birlikte hasadını yaparak yiyoruz. Geçen limon hasadını birlikte yaptık, ardından onlarla kek pişirdik. Muzları paylaşıyoruz. Çocuklarımızla değişik etkinlikler yapıyoruz" dedi.'TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ÖRNEK YOK'Okulun biyoloji öğretmeni Seçil Sarıkaya ise okulda biyoçeşitlilik ve herbaryum ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, öğrencilerin doğaya karşı ilgisinin arttığını belirtti. Sarıkaya, vejetatif tohum yoluyla limon, portakal, avokado, muz gibi meyveleri üretip okul bahçesinde sergilediklerini dile getirerek, "Böylelikle çocuklar tohumdan büyüyene kadar bir bitkinin gelişimine şahitlik ediyor. Yeşili neden korumaları gerektiğini yaşayarak öğreniyorlar. Tropikal şartlarda yetişmeye uyumlu bitkiler okulumuzda yaratılan bu sera alanıyla 12 ay yetişme imkanı buluyor. Bu, okulumuzda oluşturulan yapay iklim sayesinde mümkün oluyor. Okulumuzda bambu ağaçları da var. Bunlar çok su isteyen ve ülkemizde yetişmeyen bitkiler. Türkiye'de böyle bir örnek yok. İlk tematik okuluz" diye konuştu.

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Şifanur SANSAR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, -