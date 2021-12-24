Son dakika: Meslek liselilerden ithal oyuncaklara karşı yerli üretim hamlesi (1) - Son Dakika

Türkiye'de 2016-2020 yıllarında ithalat rakamı 2,24 milyar dolar olan oyuncak sektöründe yerli ve milli üretim için Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) donanım ihtiyacı tamamlanan meslek liselerinde üretim hamlesi başarılı sonuçlar veriyor.

AA muhabirinin, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfından (PAGEV) aldığı bilgiye göre, 2016-2020 yılları arasında toplam 2,24 milyar dolarlık oyuncak ithal edildi. Yıllık ortalama ithalat 448 milyon dolar civarında gerçekleşti.

2021 yılının 10 ayında 276 milyon dolar oyuncak ithalatı gerçekleşti. İthalatın yıl sonu itibarıyla 331 milyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor. İthalatın, yıl sonu itibarıyla son 6 yılda toplam 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye, söz konusu dönemde oyuncak ithalatının yüzde 92'sini 10 ülkeden, toplam oyuncak ihracatının ise yüzde 36'sını 10 ülkeye yaptı. Oyuncak ithalatının yüzde 80'i Çin'den gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yıllık ortalama oyuncak ihracatı ise 129,9 milyon dolar oldu.

Buna karşın oyuncak sektöründe yerli ve milli üretim için MEB tarafından donanım ihtiyacı karşılanan meslek liselerinde üretim hamlesi meyvelerini veriyor.

Ahşap oyuncak üretimi için Ankara'da koordinatör okul seçilen İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, anaokulları ve kreşler için 100'ü aşkın çeşitte ahşap oyuncak ile ders malzemesi ve ev eşyası üreterek aylık ortalama 2 bin 500 lira kazanç elde ediyor.

"En çok mobilyayla alakalı çalışıyoruz"

Lisenin müdürü Mehmet Boz, AA muhabirine, eğitim faaliyetleri ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanında yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Okulun, Altındağ ilçesinin İskitler semtinde 1937'de kurulduğunu ve sanayi bölgesinde olduğunu belirten Boz, itfaiye, otomasyon, inşaat teknolojisi, elektrik elektronik, bilgisayar, makine, mobilya ve metal alanındaki üretimle yılda ortalama 3 milyon lira ciro yaptıklarını söyledi.

Boz, okulun kurulduğu günden bu yana sanayiye önderlik ettiğini ve Kovid-19 salgınında birçok alanda atılım yaptığını kaydederek, "8 alanda hizmet veriyor, milli üretim yapıyoruz. Ahşap oyuncak alanında Ankara'daki tek okul. Üretime dönük olarak en çok mobilyayla alakalı çalışıyoruz. Otomasyon ve makine alanlarımız da bu konuya teşvik ve detay veriyor." diye konuştu.

"İthalat giderinin ülkeye kazandırılması için çalışıyoruz"

Birçok okulun elektrik ve bilgisayar konusunda altyapı donanımını tamamladığına işaret eden Boz, "Mobilya alanında 2-3 sene evvel, özel öğretim öğrencilerine yönelik materyallerle ilgili üretim yapmaya başladık ve 10 bin 500 parça ürettik. Ahşap oyuncak üretimi için Ankara'da koordinatör okul olmamızın sebebi zaten bu. Şu anda üretimlerimiz ahşap oyuncak üzerine devam ediyor." bilgisini verdi.

Boz, ahşap oyuncak alanında Türkiye'nin son yıllarda 3 milyar dolara yakın ithalat yaptığına dikkati çekerek, bu giderin büyük kısmının ülkeye kazandırılması çabasında olduklarını ifade etti.

Tüm malzemesi sağlığa zararsız ahşap olan oyuncak ürettiklerini anlatan Boz, "Daha önce yıllık 1,5-2 milyon lira ciro yaparken bu yıl eylül-aralık döneminde ciromuz 800 bin ile 1 milyon lira arasında." dedi.

"İthal oyuncakların ülkeye girmesini büyük ölçüde önlüyoruz"

Boz, talebe göre üretim yaptıklarını ve son dönemde Kocaeli, Hatay ve Adana'daki anaokullarından sipariş aldıklarını aktararak, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ürünlerin incelenip sipariş verilebildiğini kaydetti.

Boz, şu ifadeleri kullandı:

"Milli üretim sonucunda ithal oyuncakların okullarımıza ve ülkemize girmesini büyük ölçüde engellediğimizi düşünüyorum. Çünkü bu sadece Ankara'da yapılmış bir çalışma değil. Sayın Genel Müdürümüzün, Bakanımızın büyük katkısı var. Bakanımız mesleki ve teknik eğitime son derece önem veriyor. Meslek liseleri gerçekten bir atılım içerisinde. Gerçek kıymet ve değerini de bulacağına inanıyorum."

"Mobilya sanayisindeki teknolojik makineler kullanılıyor"

Lisenin mobilya ve iç mekan tasarımı alan öğretmeni Haydar Ali Şaşmaz, tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerin atölyede eğitim gördüğünü, 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin mobilya üretimi ve sipariş alınan işlerin üretiminde yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarda üretim yaparak çalıştıkları saat kadar kazanç elde ettiklerini dile getiren Şaşmaz, şöyle devam etti:

"Bu atölyede şu anda piyasada, mobilya sanayisindeki teknoloji ve bütün makineler kullanılmaktadır. Öğrencilere, CNC freze ve CNC torna işlemleri, mobilya ressamlığı becerileri gibi kazanımlar verilmektedir. Genellikle bir ay süresince çalışan öğrencimiz ortalama 2 bin 300 ila 2 bin 500 lira ücret almaktadır. Oluşturduğumuz ürün kataloğunda 100'ü aşkın ürün bulunmaktadır.

Buraya gelen öğrenci, piyasa gerekliliklerine göre oluşabilecek bütün talepleri karşılayabilmektedir. Mobilya ve iç tasarım ressamlığı altında, bir işin resmini çizme, planını, projesini oluşturma, parça listesini hazırlama gibi yetenekleri bölümümüzde kazanmaktadır. Aynı zamanda piyasada teknolojik gelişmelerle birlikte oluşan CNC freze operatörlüğü, CNC torna operatörlüğü veya lazer kesim gibi işlemleri yapabilmektedir. Yani sanayide istenilen bütün vasıfları, buradan mezun olan bir öğrenci edinerek mezun olabilmektedir."

"Tüm makineleri kullanıyoruz"

Mobilya bölümü 10. sınıf öğrencisi Gökdeniz Atmaca, atölyedeki tüm makineleri kullanarak öğrendiklerini ve bu sayede oyuncak, kütüphane, dolap ve ev eşyaları ürettiklerini söyledi.

Mesleğini öğrenirken aylık ortalama 3 bin lira kazanç elde edebildiğine dikkati çeken Atmaca, "Aldığım eğitim ile sanayide çalışabilirim, üniversite de okuyabilirim. Mesleğimi daha iyi öğrenebilmek için üniversitede ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümünde okumak istiyorum." diye konuştu.