Rize haberleri... Rize'de meslek liselilerden okullara basketbol potası ve tenis masası desteği

RİZE'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesinde, meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı 34 basketbol potası ve 18 masa tenisi masası, kentteki okullara ulaştırıldı. Okulun atölyesinde pota üreten Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Miraç Boz, "Ürettik, mutlu ettik, biz de çok mutlu olduk" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek hedefiyle başlattığı, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi kapsamında Rize'de meslek liselilerin çalışmalarıyla, okullara basketbol potası ve masa tenisi masası desteği sağlandı. Okulların altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim ortamlarının zenginleştirilmesinin de hedeflendiği proje kapsamında; Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, öğretmenleriyle basketbol potası üretti.