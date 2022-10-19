MESLEK LİSELİLERDEN OKULLARA BASKETBOL POTASI VE MASA TENİSİ MASASI DESTEĞİ

RİZE'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Temel Eğitimde 10 bin Okul' projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerince yapılan 34 basketbol potası ve 18 masa tenisi masası,kentteki okullarla buluştu. Okul atölyesinde pota üreten Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Miraç Boz 'Ürettik, mutlu ettik, biz de çok mutlu olduk' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek hedefiyle başlattığı 'Temel Eğitimde 10 bin Okul' projesi kapsamında Rize'de meslek liselilerin çalışmaları ile okullara basketbol potası ve masa tenisi masası desteği sağlandı. Okulların altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim ortamlarının zenginleştirilmesinin de hedeflendiği proje kapsamında; Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, öğretmenleri ile beraber basketbol potası üretti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destek verdiği projede öğrenciler, Rize ve Artvin için 50 ilkokul, 12 ortaokul olmak üzere 62 potanın üretimini tamamladı. 564 bin TL'ye mal olan basketbol potalarından Rize' için yapılan 34 pota, okul bahçelerine monte edildi. Ayrıca Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan 18 masa tenisi masası da okullara teslim sürecine geçildi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız'ın katılımı ile Merkez Ambarlık köyü İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine basketbol potası da kurulup, masa tenisi masası da okuldaki yerini aldı. Projle mutlu olan öğrenciler ise basketbol ve masa tenisi oynamaya başladı.

'OKULLARIMIZDA İYİLEŞTİRMELER YAPILIYOR'

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, 'Bakanlığımızın yürüttüğü 10 bin okul projemiz kapsamında okullarımızda iyileştirmeler yapılıyor. Gençlik Spor Bakanlığımızın finansını sağladığı destekle ilimizdeki 17 okula 34 basketbol potası, 18 okulumuza da masa tenisi masası yapıldı. Okullarda basketbol potalarının montajları sürüyor. Basketbol potalarımız Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, masa tenisi masaları da Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılarak okullarımıza gönderildi' dedi.

'BUNU DEVAM ETTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Okulların ihtiyaçlarına göre farklı malzemeler yaptıracaklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız 'Bakanlığımızın ilimizdeki 17 okula malzeme desteği oldu. 500 bin TL gibi bir bütçe ile okullarımıza basketbol potası ve masa tenisi masası desteği oldu. Bu projenin en güzel tarafı bu malzemelerin okullarda yapılması. Masa tenisi masaları piyasanın dörtte bir fiyatına mal ettik. Bundan sonra bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte okulların ihtiyaçlarına göre farklı malzemeler yaptıracağız' şeklinde konuştu.

'ÜRETTİK, MUTLU ETTİK, BİZ DE ÇOK MUTLU OLDUK'

Ambarlık İlkokulu öğrencisi Ceren Köseoğlu da 'Çok mutlu olduk, artık basketbol potamız ve tenis masamız var. Beden eğitimi derslerinde ve boş zamanlarımızda farklı sporlar yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz' dedi.

Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Miraç Boz ise 'Okuldaki atölyemizde üretimlere başladık. Tamamladığımız potaların okullarda kurulumlarını yapıyoruz. Burada kardeşlerimiz hemen basketbol oynamaya başladılar. Ürettik, mutlu ettik, biz de çok mutlu olduk' ifadesini kullandı. (DHA)