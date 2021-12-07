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Son dakika haber! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen test kiti marka tescil sürecinde - Son Dakika

Son dakika haber! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen test kiti marka tescil sürecinde

07.12.2021 11:19

Son dakika haberine göre Bursa'da iki meslek lisesinin iş birliğinde yürütülen proje kapsamında tükürükten alınan numuneyle 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen test kiti imal eden öğretmen ve öğrenciler, üretimde yer almanın gururunu yaşıyor.

Bursa'da iki meslek lisesinin iş birliğinde yürütülen proje kapsamında tükürükten alınan numuneyle 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen test kiti imal eden öğretmen ve öğrenciler, üretimde yer almanın gururunu yaşıyor.

Kovid-19 antijen test kiti, Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretiliyor.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1 maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olma özelliği de bulunan ürünün, "BRS-CA" adı altında marka tescil işlemleri başlatıldı.

Yüzde 90 doğru sonuç veriyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AA muhabirine, sürecin 4 okulla başladığını, daha sonra 2 okula indirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle maliyet ve üretim giderlerini karşıladıklarını belirten Gür, şu bilgileri paylaştı:

"Hızlı antijen test kitleri üretimi tamamlandı ve pilot olarak uygulanmaya başladı diyebiliriz. İlk test kitlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığına başvuru yaptık, daha sonra bulunduğumuz ilde bir hastanede hasta başı testlerini yapmamızı istediler. 3 türlü kit ürettik, biri tükürükle bakılan saliva denilen hızlı antijen test kiti, diğeri dilden bakılan, öbürü de nazofarengeal (burun ve boğazın arkasından örnek toplama). Öğrencilerimizin, testlerini olurken huzurunu ve mutluluğunu düşündüğümüz için daha çok saliva dediğimiz tükürük testi üzerine yoğunlaştık.

Saliva dediğimiz test yaklaşık 630 kişiye uygulandı. PCR testine girip çıkan rastgele örneklemle Bursa Şehir Hastanesinde PCR ve kit sonuçlarımızı karşılaştırdık. Sonuçları karşılaştırdığımızda pozitiflik ve negatiflik (doğruluğu) ortalaması yaklaşık yüzde 90'larda çıktı. Bursa Şehir Hastanesi Bilimsel Çalışma Komisyonunun verdiği rapora göre böyle bir sonuç çıktı. Numunelerimizi ve Bursa Şehir Hastanesinin verdiği raporları Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderdik."

Bursa'nın döner sermaye gelirine katkısı

Meslek liselerinin salgın döneminde çok önemli işler yaptığını vurgulayan Gür, ihtiyaç duyulan birçok alandaki üretimlerin gerçekleştirildiğini anlattı.

Okulların yüz yüze eğitime açık olmasının önemli olduğunu ve antijen test kitinin buna yardımcı olacağını dile getiren Gür, "Biz bu kiti aynı zamanda döner sermaye geliri elde etmek için ürettik." dedi.

Gür, ayrıca antijen kiti projesiyle, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de vizyonuyla sanayisi güçlü Bursa'nın döner sermaye gelirlerinde Türkiye'de üst sıralarda yer almasını, bu hareketliliğin içinde yer alan öğrencilerin alanla ilgili çok daha iyi tecrübeler edinmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kitin kullanımına değinen Gür, "Çok basit uygulanıyor, çocuklarımız kesinlikle rahatsız olmuyor ve 5-15 dakika arasında sonuç veriyor. Çok gururluyum. Bir meslek lisesinin antijen kiti ürettiğini hiç duymadım. Bu aynı zamanda bir milli teknoloji hamlesi." değerlendirmesinde bulundu.

Üretimin duyulmasından sonra yurt içi ve dışından ilgi olduğunu aktaran Gür, Bakan Mahmut Özer'e kendilerine güvendikleri için teşekkür etti.

"Böyle bir işin parçası olmak çok güzel"

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı öğretmeni Zafer Coşkun ise öğrencilerin antijen test kitlerini başka birine ihtiyaç duymadan kendi imkanlarıyla uygulayabileceklerini belirtti.

Projede öncelikle iki meslek lisesinin iş birliğiyle AR-GE çalışması yapıldığını bildiren Coşkun, "M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı parçaların montajını yapıyoruz burada. Ekipmanları daha sonra özel bir ambalaja yerleştiriyoruz ve bu şekilde test kitini hazırlamış oluyoruz. Öğrenciler burada olmaktan, üretmekten çok mutlular. Bizim asıl amacımız bu, üretken nesil yetiştirmek." ifadesini kullandı.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Altay, üretim aşamasında kutulama işlemlerinde görev aldığı bilgisini verdi.

Arkadaşlarıyla ortak bir çalışma yaptıklarını anlatan Altay, "Böyle bir üretimde olmak ve böyle bir işin parçası olmak çok güzel. Meslek lisesinde olduğum için mutluyum. Burada bu üretimi yaparak birçok insana yardım ediyoruz, aynı zamanda ve biz de bir deneyim kazanıyoruz. Yazılım mühendisliğini hedefliyorum ve burada bulunmak beni hedeflerime daha da çok yaklaştırıyor. Burada iş ahlakını öğrenmem, gelecekte çalıştığım yerlerde veya sahibi olacağım firmada birebir etken olacaktır." diye konuştu.

Aynı sınıftan Nisanur Kılıç, meslek lisesinde okumanın kendisi için çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Bu fırsatı bulmak ve bu üretimin içinde olmak gerçekten gurur verici. Malzemelerin paketlemesini yapıyorum. Bu benim için büyük bir deneyim. Böyle bir projenin içinde daha önce olmamıştım." açıklamasını yaptı.

Elektrik-Elektronik Alanı öğrencilerinden Suat Samet Ozan da üretimde yer alarak deneyim kazandıklarını, elektrik mühendisi olma hedefi olduğu için yapılan çalışmaların kendisine katkı sağladığını ifade etti.

Son dakika haber! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen test kiti marka tescil sürecinde
Son dakika haber! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen test kiti marka tescil sürecinde
Son dakika haber! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen test kiti marka tescil sürecinde
Son dakika haber! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen test kiti marka tescil sürecinde
Son dakika haber! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen test kiti marka tescil sürecinde

Anadolu Lisesi, Öğretmen, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 antijen test kiti marka tescil sürecinde - Son Dakika


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