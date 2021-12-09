Üye Girişi
Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 hızlı antijen kiti için onay bekleniyor - Son Dakika

Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 hızlı antijen kiti için onay bekleniyor

09.12.2021 16:51
Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 hızlı antijen kiti için onay bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde yeni tip koronvirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen PCR yerine "hızlı antijen kiti" uygulaması için Sağlık Bakanlığından onay beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde yeni tip koronvirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen PCR yerine "hızlı antijen kiti" uygulaması için Sağlık Bakanlığından onay beklediklerini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulu Kütüphanesi açılışına katılan Özer, AA muhabirinin sorusu üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde yaklaşık 2 ay önce Kovid-19'a yönelik PCR testi yerine "hızlı antijen kiti" ürettiklerini belirtti.

Kitin onayı için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduklarını dile getiren Özer, "Onaylandığında okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile ilgili PCR zorunluluğunu ortadan kaldırıp çok rahat bir şekilde tükürük üzerinde 15 dakikada netice veren bir süreci başlatmış olacağız." diye konuştu.

Kitin kullanımı ile özellikle PCR testi yaptırmak istemeyen ya da sıkıntı yaşayan öğretmenler ve öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlanacağını vurgulayan Özer, "Müthiş bir avantaj olacak. Çocuklarımızın burnuna herhangi bir aparat sokmadan tükürüğü üzerinden 15 dakikada neticelenecek bir tarama yapılma imkanı olacak." dedi.

Özer, bu sayede okullarda vaka yayılmalarının da önüne geçileceğini vurguladı.

Okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatan Özer, antijen kitinin kullanımı ile okullardaki güvenliğin daha güçlü olacağını ifade etti.

İlk olarak okul öncesi eğitimde başlayacak

Onaylandıktan sonra uygulamanın ilk etapta okul öncesi eğitimdeki çocuklara yapılacağını dile getiren Özer, "Süreç başarılı bir şekilde sonuçlandığında okul öncesi eğitimdeki çocuklarımızda maskeyi yavaş yavaş tedrici bir şekilde kaldırma denemeleri için pilot uygulamalarına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 yaş altındaki çocuklar için maskeyi zorunlu tutmadığını ifade eden Özer, antijen kiti ile ilgili pilot uygulamaların sonuçlarına göre 3-4 yaşındaki çocuklarda maske kullanımını kaldırabileceklerini kaydetti.

Uygulamanın Sağlık Bakanlığından gelecek onaya göre başlayacağını belirten Özer, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı antijen kiti uygulamasına onay vermediği müddetçe bizim bunu okullarda, insan üzerinde denememiz mümkün değil. Onay geldiği takdirde pilot bölgelerde, mümkün olduğu kadar fiziki altyapının, rehber öğretmenlerin, süreçleri takip edecek elemanlarımızın, insan kaynağının sıkıntılı olmadığı, rahat uygulayabileceğimiz yerlerde başlatacağız. Başarılı oldukça yaygınlaştıracağız."

Bakan Özer, 2022 yılı içinde Kovid-19'un tamamen gündemden çıkacağına, normal bir vaka olarak görülmeye başlanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, PCR Testi, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 hızlı antijen kiti için onay bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak 15:35 Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Son Dakika Haberleri
17:00 Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi
16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi
16:53 Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı
16:48 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı
16:40 Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi         
17:01
Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı         
16:53
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 17:07:08. #1.12#
SON DAKİKA: Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 hızlı antijen kiti için onay bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement