Meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti - Son Dakika

Meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti

6 saat önce

Kocaeli'de bulunan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde temizlik maddelerinin imalatının yapıldığı atölyede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısı sonrasında öğrenci ve öğretmenler gece gündüz çalışarak 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti.

Kocaeli'de bulunan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde temizlik maddelerinin imalatının yapıldığı atölyede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısı sonrasında öğrenci ve öğretmenler gece gündüz çalışarak 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 6 ay önce döner sermaye işletmesi olarak 'İSOKİM' adıyla kurulan ve temizlik malzemelerinin üretildiği atölyede, korona virüs nedeni ile kentin dezenfektan ihtiyacının büyük bir bölümü karşılandı. Korona virüs nedeni ile dezenfektana duyulan ihtiyacın artması ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen talimatla okulda bulunan atölyede 11 Mart tarihinde dezenfektan olarak da bilinen hipoklorit bazlı solüsyon üretilmeye başlandı. Atölyede gece gündüz demeden yoğun bir mesai ile çalışan öğrenci ve öğretmenler 15 günde 100 tondan fazla hipoklorit bazlı solüsyon üreterek, kentte başta okullar olmak üzere birçok devlet kurumunun dezenfektan ihtiyacını karşıladı. Kimya bölümü öğrencilerinin de çalıştığı atölyede yoğun bir çalışma ile gelen dezenfektan siparişlerine cevap veriliyor.

"KORONA VİRÜS NEDENİ İLE YAPILMASI İSTENİLEN DEZENFEKTAN SOLÜSYONUNUN DA İMALATINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

10 farklı temizlik maddesi üretildiği imalathanede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktaran okul Mehmet Aktaş, "İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin kimya bölümümü üretim atölyesindeyiz. Burada bizler evler ve endüstriyel nitelikteki temizlik ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Burada öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızın çalışıyor. Burada zorlu ve meşakkatli bir süreçte çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz burada çalışmalarımıza İSO 6 ay öncesinden başladık. Devamında da üretim tesislerimizi kendi imkanlarımızla kurduk. Devamından da üretim aşamalarına geçtik. Daha sonraki süreçte korona virüs nedeni ile yapılması istenilen dezenfektan solüsyonunun da imalatını gerçekleştirdik. Kocaeli ilimizdeki kamu kuruluşlarının ve okullarımızın dezenfektan solüsyonunun üretimini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız sipariş usulünde devam ediyor. Öğrencilerimiz de burada çalışarak hem uygulamalı olarak öğreniyorlar hem de döner sermaye yasası gereği harçlıklarını kazanıyorlar. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor" dedi.

"GÜNLÜK 10 TON CİVARINDA BİR ÜRETİMİM KAPASİTEMİZ VAR"

İmalathanede öğretmen ve öğrencilerin taleplere yetişebilmek için fedakarca çalıştıklarını ifade eden Aktaş, "Bizim siparişlere göre günlük 10 ton civarında bir üretimim kapasitemiz var. Arkadaşlarımız gelen siparişlere göre, üretim proseslerini, ham maddelerini hazırlayarak üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Burada 10 farklı vardiya ekibimiz var. Öğrencilerimizle değişimli olarak dinlendirilmelerini sağlayarak çalışıyoruz. Burada arkadaşlarımız özveri ile çalışıyorlar. Bu tür sıkıntıların yaşandığı dönemde de bu gerekli. Bu bir milli görevdir. Bu nedenle fedakarca çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(Murat Kanber - Cihan Atik/İHA)

Meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti

Anadolu Lisesi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:30 Kaynak: İHA

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