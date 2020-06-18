Meslek lisesi bu kez çocuklar için maske üretti - Son Dakika

Meslek lisesi bu kez çocuklar için maske üretti

Adana'da 21 Mart'tan bu yana gönüllü öğretmenler ve okul çalışanları tarafından maske üretilen 3 meslek lisesinde şimdi de sınava girecek öğrenciler başta olmak üzere çocuklara yönelik maske üretimi başladı

Çocuklar için yıkanıp yeniden kullanılabilecek kalitede kumaşlardan binlerce maske yapıldı

ADANA - Adana'da 21 Mart'tan bu yana gönüllü öğretmenler ve okul çalışanları tarafından maske üretilen 3 meslek lisesinde şimdi de sınava girecek öğrenciler başta olmak üzere çocuklara yönelik maske üretimi başladı.

Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almasından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile meslek liselerinde maske üretimine başlandı. Adana'da da bu kapsamda 21 Mart'tan itibaren 3 meslek lisesinde kadın öğretmenler ve okul çalışanları gönüllü olarak maske üretimine geçti. 3 okul milyonlarca maske üretip bunu özellikle sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ulaştırdı. Bu okullardan biri olan Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü öğretmenler ve okul çalışanları maske üretmeye devam ederken çocukları da unutmadı.

Okul, özellikle bu hafta sonu sınava girecek çocuklar için harekete geçti. Yıkanabilecek kumaşlardan çocuklar için binlerce maske yapıldı. Hem okullar açılmasına hem de sınavlara hazırlık yapan öğretmen ve okul çalışanları gece gündüz çalışarak maske üretimine devam ediyor. İlk etapta yapılan maskeler cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavındaki öğrencilere dağıtılacak. Okul Müdür Yardımcısı Abdullah Asma, virüs döneminde okullarının ortalama günde 6 bin maske üretimi yaptığını son zamanlarda maskeye olan ihtiyacın azalmasıyla birlikte çocuklara maske üretimine başladıklarını özellikle sınava girecek çocuklara dağıtılacağını daha sonrada okulların açılmasına yönelik maske üretileceğini söyledi.