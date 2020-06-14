Meslek lisesi cerrahi maske ihraç etti - Son Dakika

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında mesleki ve teknik liselerde dezenfeksiyon malzemelerinden maskeye, yüz koruyucu siperden tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar çok sayıda malzeme üretildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasına göre, İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle cerrahi maske üretimine başladı.

Milli Eğitim Bakanlı bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımına ve AR-GE çalışmalarına da ağırlık verdi. Çalışmalar sonucunda, Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen otomatik üç katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle, burun telli ultrasonik dikişli olarak üretilen tek kullanımlık maskelerin tüm geçirmezlik testleri Ekoteks Laboratuvarlarında yapıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ürettiği maskelerin gerekli tescil belgeleri alınarak yurtdışı ihracat onayları gerçekleşti. Lise, ilk cerrahi maske ihracatını ise Çekya'ya yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşümün devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Meslek lisemiz Bakanlıklardan gerekli izinleri aldı ve ürettiği ürünü ihraç ederek bir ilki başardı. Meslek lisemizin ihracat yapması gurur verici. Bu kapsamda, çalışmalar devam edecek. Bu sürecin en önemli katkısı mesleki eğitimin eski itibarlı günlerindeki öz güvenini tekrar kazanması oldu. Bundan sonra AR-GE merkezlerimizin ana odağı ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretmek, tescil ettirmek ve ticarileşmesini sağlamak olacak. Ürün çeşitliliğini sürekli artıracağız. Öğretmen eğitimlerimizi artık bu bölgesel AR-GE merkezlerinde gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz aylardaki çalışmalarımız mesleki eğitimin şahlanış sürecinde olduğunu bir kez daha göstermiştir."