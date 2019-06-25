“Meslek lisesi mezunlarını sanayiye özendirmeliyiz”
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Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin üçüncü konuğu İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:03
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
(NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin üçüncü konuğu İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık oldu.
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