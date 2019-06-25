Son Dakika Haberleri: “Meslek lisesi mezunlarını sanayiye özendirmeliyiz”
Son Dakika Ekonomi Haber

“Meslek lisesi mezunlarını sanayiye özendirmeliyiz”

42 dakika önce

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin üçüncü konuğu İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık oldu.

“Meslek lisesi mezunlarını sanayiye özendirmeliyiz”, System.String[]
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin üçüncü konuğu İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:03 
Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Hande Yener'in bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Meslek lisesi mezunlarını sanayiye özendirmeliyiz”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]