Meslek lisesi öğrencileri 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti

08.01.2021 12:29
Meslek lisesi öğrencileri 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti, System.String[]

Kırıkkale'de Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti.

Kırıkkale'de Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti.

Okul Müdürü Kadir Temizgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan mezun olan öğrencilerin birer usta öğretici ve kalifiye eleman olarak hayata atılabileceklerini söyledi.

Okul olarak sıvı sabun ve kolonya üretimi kapsamında yola çıktıklarını ancak pandemi şartlarının ortaya çıkmasıyla vatandaşların ihtiyacı olan ürün yelpazesini artırdıklarını anlatan Temizgül, şöyle konuştu:

"Yıl sonu itibarıyla kolonya, sıvı el sabunu, genel yüzey temizleyici, çamaşır suyu, kireç çözücü, elde yıkama bulaşık deterjanı, klor bazlı mekan dezenfektanı ve alkol bazlı el dezenfektanı üreterek 8 çeşit ürüne çıktık. Kurduğumuz atölyenin günlük kapasitesi 8 ton. Sipariş olduğu takdirde bir günde ürünleri yetiştirebilme özelliğine sahibiz. Üretim işlerinde kimya öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz görev almaktalar. Bu atölyenin kurulumu hem öğrencilerimizi okula bağladı hem de işi öğrenmelerini ve döner sermayeden para kazanmalarını sağladı."

Temizgül, bütün öğrencilerin dönüşümlü olarak atölyeye geldiğini ve mezun olduklarında hem kendi işletmelerini kurabileceklerini hem de okulda usta öğretici olarak çalışabileceklerini dile getirdi.

Bu yıl ürün çeşidini 12'ye çıkarmayı planladıklarını aktaran Temizgül, 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi ürettiklerini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tüm okulların dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.???????

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Anadolu Lisesi, okul müdürü, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti - Son Dakika


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