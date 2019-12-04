Meslek lisesi öğrencileri Avrupa yolunda

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümü öğrencileri,uygulamalı eğitim için Avrupaya gidiyor.

Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı alanında eğitim gören öğrencilerin, Erasmus programı mesleki eğitimi ve personel Hareketliliği kapsamında sundukları 'Yaşlılar Candır'projeleri Ulusal ajans tarafından desteklenmeye değer bulundu.Temel düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyaretine 24 öğrenci 4 öğretmen ile birlikte 6'şar gruplar halinde 12 gün sürecek eğitimleri için Almanya ve Belçikaya gidecekler.

Okulun Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümü öğrencileri Almanya ve Belçika stajı öncesi Okul Müdürü Tacim Durmuş ve Öğretmenleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 11 çocukları olan Mustafa (75) ve Ayşe Fatma Köse (73)çiftni evinde ziyaret ederek hizmet sundular.Öğrenciler derste öğrendikleri bilgilerle Yaşlıların tansiyonlarını ölçerek,mevcut bulunan hastalıkları ile nelere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirdiler.Yürüme zorluğu çeken Mustafa Köse'ninde koluna girerek odada yürüten öğrenciler yaşlılara bakan ailenin diğer fertlerine yaşlılara nasıl bakılması konusunda bilgi paylaştılar.

Almanya ve Belçikada 14 gün sürecek eğitim ile ilgili Hasta ve Yaşlı Bölümü Öğretmeni ve proje yürütücüsü Gülay Kaya,öÖğrencilerimiz Almanya ve Belçika'da huzur ve bakım evlerindeki farklı eğitim modelleri ve yöntemleri görüp inceleyerek yerinde uygulama şansı bulacaklar.Öğrencilerimizle,yaşlılarımızı rehabile edici,bakımlarını ve sağlıklarını koruyucu bir çok eğitimi öğreniyoruz,sınıflarımızda öğrendiklerimizi projeyle birlikte pratiğe aktarmak imkanı sağlayacaktır.Yaşlılar bizim canımız onların gelişmekte olan bir ülkede sağlıklarını yüksek seviyede olması her zaman mutlulukla gülümsemeleri bizler için çok değerli, biz bütün tedavilerinde bakım süreçlerinde destekcileriyiz, öğrencilerimizle yaşlılarımıza sevgiyle yaklaşıyoruz.Yurt dışı stajları öğrencilerimize çok şey katacağına inanıyorumödedi.

Okul Müdürü Tacim Durmuş ise,öProjemizin kabul edilmesinin çok güzel bir gelişme olduğunu belirterek Okulumuz Hasta ve yaşlı bakımı bölümünde 24 öğrencimiz 4 öğretmenimiz ile birlikte 6'şar gruplar halinde Yaşlılar candır projesi kapsamında Almanya ve Belçikada 14 günlük staj hareketliliği kapsamında yaşlı ve bakım evlerinde staj yapacaklardır.Bu eğitimle öğrencilerimiz alan bilgilerine,değişik ülke görmelerine,yabancı dil tecrübeleri kazanma şansı yakalayacaktır.1Ocakta ilk grupla başlayacak olan Almanya ve Belçika yolculuğumuzda öğrencilerimiz avrupa ülkelerindeki huzur ve bakım evlerinde yaşlılara nasıl bakıldığını gözlemleyecekler ve sonrasında yurupas belge sahibi olacaklarki okulumuzda mezun olduktan sonra onlara iş bulmada çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır.öğrencileri bu güzel projeyle yurt dışına çıkma fırsatı yakalarken orada öğrendiklerini burada diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşarak projenin asıl amacına ulaşmasına katkı sağlayacaklardırödedi.