Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde - ZONGULDAK - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde virüslere ve bakterilere karşı antibakteriyel özelliği artırılmış 2 yeni temizlik ürünü üreten meslek lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere katkı sağlamaya çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların temizlik ürünlerinin hızlı ve sürdürülebilir temini için üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısını artırmasının ardından okullar hem kendi hem de bulundukları illerin ihtiyacını karşılamak için kapasitelerini de arttırıyor.

Bu kapsamda Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ve öğretmenleri tarafından ürünlerin nasıl yapılacağına dair eğitim alan 48 öğrenci, okul laboratuvarında imal ettikleri konsantre ve sulandırılmış hazır hale getirilmiş hipoklorit bazlı solüsyonu kentteki okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gelen talep doğrultusunda Düzce ve Karabük'e gönderiyor.

"Er-Kim" ismini verdikleri ürünü 30 tona çıkarmayı hedefleyen lise, dezenfektan taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

"İlin ve çevre illerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz"

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçları değerlendirerek, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sabun ve bulaşık deterjanı üretimine başladıklarını söyledi.

Bakanlığın belirlediği okullardan biri de kendi okulları olduğunu dikkati çeken Zoroğlu, şunları kaydetti:

"Dezenfekten ürünler üretiyoruz, hem solüsyon tarzında hem de konsantire ürün şeklinde. İlimiz ve çevre illerin dezenfekte işini ilaç olarak biz yapacağız. Ortalama günlük 2-2,5 ton, bazen 3 tona kadar çıkan üretimimiz olabiliyor. Bu anlamda ilin ve çevre illerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Okullarımıza 20 litrelik birer bidon veriyoruz. Bu okullarımız bunları birer ölçek şeklinde, 49 ölçek olarak sulandırıyorlar ve okullarımızın kapalı alan kısımlarını dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim hedefimiz 30 ton civarında ve bu hedefe yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Belki bir haftalık sürede hızlı bir şekilde bu üretimi yapabiliriz."

Kimya teknolojileri alan öğretmeni Ertuğrul Önal da alan şefi ve 48 öğrenciyle temizlik malzemelerinin üretimini yaptıklarını belirterek, "Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla bize de bir görev verildi. Özel bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltileri ayın 13'ünden beri yapıyoruz. Şu anda 3 ilimize bu dezenfektasyonu veriyoruz. Kentimizin yanı sıra Düzce ve Karabük'ten talepleri aldık. Önümüzdeki günlerden itibaren onlara da sevk etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Önal, okulların tatil olması nedeniyle öğrencilerin özel veli izniyle çağırdıklarını ve çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Aleyna Özdilek ise ilk olarak saf suyu doldurduklarını, belli bir miktarda hipoklorit asit koyduklarını ve çözeltiyi karıştırdıklarını kaydederek, daha sonra doldurma işlemini yaptıklarını, kapakladıklarını ve etiketleme işlemiyle ürünü hazırladıklarını anlattı.