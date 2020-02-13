Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti

6 saat önce

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelliler için rehabilitasyon masası hazırladı.

Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti, System.String[]

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelliler için rehabilitasyon masası hazırladı.

Öğrenciler öğretmenleri gözetiminde hazırladıkları rehabilitasyon masasını Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne teslim etti.

Merkeze getirilen rehabilitasyon masasında engellilere fizik tedavi hizmeti verilmeye başlandı.

Merkezin müdürü Yalçın Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluklarının örnek olması gerektiğini söyledi.

Merkezlerinde 43 engelliye hizmet verildiğini anlatan Sağlam, öğrenciler tarafından hazırlanan rehabilitasyon masasında engellileri tedavi etmeye başladıklarını dile getirdi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:02:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]