Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor

14 dakika önce

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atölye dersleri kapsamında okulda masa, sandalye, dolap, kapı ve benzeri eşyalar üretip, satışından elde edilen gelirden harçlıklarını kazanıyor.

Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor, System.String[]

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atölye dersleri kapsamında okulda masa, sandalye, dolap, kapı ve benzeri eşyalar üretip, satışından elde edilen gelirden harçlıklarını kazanıyor.

Sakarya ve çevre illerdeki okulların çeşitli ihtiyaçlarını üreten öğrenciler bu sayede gelir elde ediyor. Fabrika gibi üretim yapılan okulda, mobilya bölümünde okuyan 55 öğrenci, üretimin tüm aşamalarında yer alıyor.

Ayrıca eğitim gören öğrenciler döner sermaye işletmesinden para da kazanarak harçlıklarını çıkarıyor.

Okulun müdür yardımcısı Alaattin Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kazandıkça paranın değerini ve nasıl harcaması gerektiğini öğrendiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığının bizlere vermiş olduğu ihalelerde özellikle sıralar vardır. Bu sıralarda Türkiye'nin çeşitli okullarında üretilir ve bu okullardan birisi de bizim okulumuzdur. Burada ağaç üzerine ne istiyorsanız yapıyoruz. Gerçekten atölye imkanlarımız çok iyi olduğu için her türlü ağaç ürünlerinin üretiyoruz." diye konuştu.

Mobilya tasarım öğrencisi Ensar Kara, okuduğu bölümü çok sevdiğini belirterek, "Burada kendimizi ileride iyi bir meslek sahibi olmak için yetiştiriyoruz. Buradaki atölyemizde mobilya makinelerinin hepsi mevcut ve ağaç ürünlerinden her şey yapılıyor. Burada okuyoruz, eğitim alıyoruz ve hem çalışıp hem de para kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobilya bölümü öğrencisi Meran Akçay da çok iyi eğitim aldıklarını, bu sayede dışarda iş bulma imkanlarının arttığını söyledi.

Akçay, "Burada hem okuyoruz hem öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz ve bu da öğrenciler için motivasyon oluyor. Yani bizler burada iş yaptığımızda bu işin karşılığı olduğunu biliyoruz ve karşılığının geleceğini anlıyoruz. Hocalarımız da bizim için elinden geleni yapıyor. Okulumuzda mobilyayla ilgili her şeyi yapıyoruz." dedi.

Enes Karadağ da okulda kapı, kitaplık, kalorifer muhafazalığı, oyuncak gibi ağaç üzerine ne verilirse onu imal ettiklerini aktardı, bu okulda okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Lisesi, Murat Erat, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu
Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor

Son Dakika Haberleri
16:28 Destici'den tiyatro tepkisi: Milletimize özür borçları var - Son Dakika
16:28 Kılıçdaroğlu Dış politikayı barış eksenli yapmamız lazım(GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE) - Son Dakika
16:28 Putin'den "nükleer silahlarda Rusya'nın lider olduğu" iddiası - Son Dakika
16:28 Büyükşehir Belediyesi, USHAŞ'ın Kayseri'ye büro açması için protokol imzaladı - Son Dakika
16:23 Osmangazi parklarla nefes alıyor - Son Dakika
15:50 ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu - Son Dakika
15:40 Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 16:32:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]