Meslek Lisesi Öğrencileri Hollanda'da Staj Yaptı

Çumra
Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri Türkiye
Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Bitki Sağlığı ve Süs Bitkileri Alanında Avrupa
Stajı" programına katıldı.
Okulun 10 öğrencisi, 17-30 Mart tarihleri arasında, refakatçi öğretmenleri ile 2 hafta boyunca Hollanda
Leeuwarden'deki işletmelerde staj yaptı.
Proje hakkında bilgi veren öğretmen İbrahim Demir
, projenin Hollanda ve İtalya
'da iki farklı konuda gerçekleştirildiğini söyledi.
Öğrencilerin dünya süs bitkileri üretim ve ticaretinin merkezi Hollanda'da, Nordwin College'nin ev sahipliğinde staj yaptığını belirten Demir, "Uluslararası sektörde gerçek üretim ve hizmet ortamında staj yapan gençlerimiz, iş yaşamına adapte olarak, mesleklerindeki modern teknik ve yöntemleri yakından takip ederek eşsiz deneyimler kazanmıştır. Ayrıca Hollanda'daki sosyal hayat da öğrenilmiş, farklı kültürlerin ve sosyal yapının tanınmasıyla öğrencilerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra kültürel gelişimleri de sağlanmıştır." diye konuştu.
Projeye birçok farklı kurum ve kuruluşun destek verdiğini aktaran Demir, "Türkiye Ulusal Ajansına, Hollanda'daki ev sahibi ortağımız Nordwin College Leeuwarden ve Konya
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." dedi.