Meslek lisesi öğrencileri için eğitim seti üretiyorlar - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri için eğitim seti üretiyorlar

01.02.2021 11:07
Meslek lisesi öğrencileri için eğitim seti üretiyorlar, System.String[]

Tekirdağ'da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, eğitim seti üreterek meslek liselerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tekirdağ'da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, eğitim seti üreterek meslek liselerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çorlu ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde proje okulu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenciler, öğretmeleriyle birlikte döner sermaye işletmesi bünyesinde meslek liselerinin endüstriyel otomasyon ve makine teknolojileri alanlarının ihtiyaç duyduğu eğitim setlerini üretiyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar öğrenciler ve öğretmenler tarafından 2 kumanda ve otomasyon deney seti, 2 PLC pnömatik, elektropnömatik deney seti, mekatronik konveyör bantlı PLC ve panel eğitim seti, 2 pano monitörlüğü eğitim seti olmak üzere toplam 7 eğitim seti yapıldı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Bilir, AA muhabirine, eğitim seti üretimi çalışmasında 14 öğrenci ve 10 öğretmenin yer aldığını söyledi.

Yapılan eğitim setlerinin Ergene ilçesinde bir okula teslim edileceğini anlatan Bilir, öğrencilerin kendi bölümlerinde bu setleri kullanacağını vurguladı.

Okullarında her türlü imkanlarının mevcut olduğunu, öğretmen ve öğrencilerin çok gayret gösterdiklerini kaydeden Bilir, "Okulumuz bilgi ve donanım açısından da çok güçlü. Bize başka talep gelmesi halinde hem diğer okullara hem de piyasaya her türlü otomasyon deney seti imalatı yapabiliriz." diye konuştu.

"Öğrenciler birçok dersi bu setlerle halledebilecek"

Öğretmen Halil Kesim de yaptıkları çalışmalarla öğrencelerin derslerini daha kolay hale getireceklerini belirtti.

Öğrencileriyle eğitim seti üretimine devam edeceklerini ifade eden Bilir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tasarımımızın asıl amacı otomasyonla ilgili derslerde hazırlık süreçleri çok zaman alıyor, enerji ve malzeme kayıpları oluyordu. Biz de bunları gidermek için her şeyin bir arada bulunabildiği bir set tasarladık. Bu setin bütün aşamalarını kendimiz yaptık. Bütün otomasyon bölümleri için bu set biçilmiş kaftan. Öğrenciler birçok dersi bu setlerle halledebilecek. Liselerde birçok uygulama bu set üzerinde yapılabiliyor. Biz bütün uygulamaları tek sette topladık. Tasarladığımız setleri diğer lisedeki öğrencilerimizin kullanmasına da olanak sağladık."

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alan şefi Serkan Urbay ise geliştirdikleri eğitim ve deney setlerinde öğrencilerin birçok sistemin çalışmasını görme imkanı bulduğunu belirtti.

Öğrencilerden Emrullah Ataş da öğretmenleriyle diğer liselerdeki öğrenciler için eğitim seti üretmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri için eğitim seti üretiyorlar - Son Dakika


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