ZONGULDAK - Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı

20.05.2022 16:22

-'Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Fuarı -Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Sağlıkbot' isimli projesi tanıtımı Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladıZONGULDAK - Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hasta, yaşlı ya da...

-'Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Fuarı

- Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Sağlıkbot' isimli projesi tanıtımı Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı

ZONGULDAK - Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hasta, yaşlı ya da engelli bireylerin ilaçlarını zamanında, uygun dozda ve eksiksiz almalarının sağlanması amacıyla cihaz geliştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bakanlığın mesleki ve teknik liselerin tanıtımına yönelik başlattığı etkinlikler kapsamında Site Spor Salonu'nda "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Fuarı" düzenlendi.

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Lütfü Aydın Uçar, Muhammed Baki Kurt ve Kutsel Özsaraç'ın hazırladığı ve TÜBİTAK Ankara Bölgesi Birincisi "Sağlıkbot" projesi yoğun ilgi gördü.

Hasta, yaşlı ya da engelli bireylerin ilaçlarını zamanında, uygun dozda ve eksiksiz almalarının sağlanması amaçlanan projede, oluşturulan cihazla aynı zamanda bitmesine az kalan ilaçlar yetkili kuruluşlarla iletişime geçilerek temin edilebilecek.

Projeyle hem hasta yakınının hem de hastanın yaşam kalitesini artırılması hedefleniyor.

"Hasta yakınlarına durum SMS ya da mail yoluyla bildirilecek"

Lütfü Aydın Uçar, gazetecilere, projenin çıkış noktasının babaannesinin ilaç takibinde yaşadıkları zorluklar olduğunu söyledi.

Cihaz için cep telefonu uygulaması geliştirdiklerini belirten Uçar, "Uygulamada ilaç saatlerimizi, rapor tarihlerimizi görüntüleyebiliyoruz ve ilaç ekleme menümüz bulunuyor. Aynı zamanda projeyi Sağlık Bakanlığı ile de uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. İçerideki çark sistemimiz sayesinde de projemiz kendi içerisinde ilaçları ayrıştırarak hangi saatte, hangi ilacın olduğuna karar vererek ayrımı yapabiliyor. Faklı modellerini de hazırlıyoruz." diye konuştu.

Uçar, cihazın uygulama üzerinden kurulumunun yapılmasının ardından hastaların saatinde ilaçlarını alabileceklerini aktararak ilaçların vaktinde alınmadığı zaman ise hasta yakınlarına durumun SMS ya da mail yoluyla bildirileceğini ifade etti.

Cihazın patentini aldıklarını belirten Uçar, yeni model üzerinde çalıştıklarını ve bunu kısa süre içerisinde hazır hale getireceklerini sözlerine ekledi.

ZONGULDAK - Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı
ZONGULDAK - Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı
ZONGULDAK - Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı
ZONGULDAK - Meslek lisesi öğrencileri ilaç takip cihazı tasarladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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