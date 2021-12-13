Üye Girişi
Meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor

13.12.2021 19:53

Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine 6 yıl önce atanan Buket Uluca, sınıfta ders anlatmanın yanı sıra atölyede öğrencilerine kaynak yapmayı ve demir makinelerinin kullanımını öğretiyor.

Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine 6 yıl önce atanan Buket Uluca, sınıfta ders anlatmanın yanı sıra atölyede öğrencilerine kaynak yapmayı ve demir makinelerinin kullanımını öğretiyor.

Metal teknolojileri bölümü öğretmenliği yapan Uluca, öğrencilerine teorik eğitimlerin ardından atölyede şerit demir kesme, CNC plazma, kaynak gibi makinelerin kullanımını uygulamalı anlatıyor.

Uluca, AA muhabirine, temel eğitim kapsamında 2 bin 500 sıra üretimi yaparak diğer illerden gelen siparişleri karşıladıklarını söyledi.

Kentte 6 yıldır metal bölümünde öğrenci yetiştirdiğini anlatan Uluca, şöyle konuştu:

"Hayalim, meslek alanında öğretmen olmaktı. Bu nedenle metal bölümü öğretmenliğini tercih ettim. İşimi severek yapıyorum. Kaynak, demir, boru bükme, kesme, delme işlemlerini öğrencilerime öğretip meslek sahibi olmalarını sağlıyorum. Ayrıca eski tip sıra, masa, kitaplık, ranza ve sandalye üretimi yapıyoruz. Genelde yoğun çalışıyorum. İşimi sevdiğim ve zevkle yaptığım için tatlı bir yorgunluk olarak kalıyor. Öğretmenliği seviyorum. Muş'a ve bölgeye kalifiyeli eleman kazandırmak mutluluk verici."

Okul Müdürü Erhan Subaşı da okulda birçok alanda kadın öğretmenin görev yaptığını aktardı.

Metal bölümü öğretmeni Uluca'nın da işini severek yaptığını belirten Subaşı, "Buket öğretmenimiz metal bölümünde birçok öğrenci yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor. Onunla çalışmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor

Subaşı, Metal, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu suyu enjekte eden akli dengesi tam çıktı 19:53 Öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu suyu enjekte eden akli dengesi tam çıktı
Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine Melih Gökçek zırhlı aracı teslim edeceğini duyurdu 19:42 Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine Melih Gökçek zırhlı aracı teslim edeceğini duyurdu Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da 17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel

Son Dakika Haberleri
19:53 Son Dakika! Sivasspor maçına devam edemedi
19:52 Öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu suyu enjekte eden akli dengesi tam çıktı
19:33 Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor
19:33 Son Dakika! Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi
19:32 Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:31 Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı
19:25 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti
19:02 Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu
18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor
18:01 Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor
Aslan kan kaybetmeye devam ediyor! Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi Aslan kan kaybetmeye devam ediyor! Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi         
19:55
Son Dakika! Sivasspor maçına devam edemedi Son Dakika! Sivasspor maçına devam edemedi         
19:53
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Azra'yı canice öldüren sanık hakim karşısında! Duruşmada çantasından kızının çorabını çıkaran anne bayıldı Azra'yı canice öldüren sanık hakim karşısında! Duruşmada çantasından kızının çorabını çıkaran anne bayıldı         
17:32
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 20:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: Meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement