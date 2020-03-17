Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor

6 saat önce

Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfektan üretimine başladı.

Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor, System.String[]

Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfektan üretimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, her iki okulun şu anda dezenfektan, kolonya, çamaşır suyu, el sabunu çeşitleri, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, yağ çözücü, kireç sökücü, banyo ve lavabo temizleyici gibi temizlik ürünleri üretimine geçtiği belirtildi.

İçinde bulunulan zorlu süreçte milli eğitim camiasının çok hızlı organize olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizi en üst seviyede sağlıklı ortamlarda tutma çalışmasının yanında okullarımızın ihtiyaç duyacağı temizlik maddelerini de yine bu alanda yetkin okullarımızda ürettik. Hem okullarımızın hem de tüm kamu kurumlarının malzeme ihtiyaçlarını karşılama çalışması içerisindeyiz. Üstün bir gayretle okullarımızı dezenfekte eden tüm okul idaresi ve görevli personelimize, çok kısa sürede organize olarak temizlik malzemeleri imalatına başlayan okullarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda okullarımızın ürettiği ürünlerde patent ve lisans çalışmaları ile markalaşma yolunda ilerleyeceğiz."

Anadolu Lisesi, Bahşılı, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:54 Kaynak: AA
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