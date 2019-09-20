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Meslek lisesi öğrencileri, önce üretiyor sonra satıyor

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesi, Osman Kulaksız Meslek Lisesi öğrencileri, tarlada ürettikleri ürünleri hasat zamanı toplayıp tüketime sunuyor.

Meslek lisesi öğrencileri, önce üretiyor sonra satıyor, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesi, Osman Kulaksız Meslek Lisesi öğrencileri, tarlada ürettikleri ürünleri hasat zamanı toplayıp tüketime sunuyor.


Kırşehir'in Kaman İlçesi Osman Kulaksız Meslek Lisesi öğrencileri bir dönem boyunca elde ettikleri ürünleri hem okul yemekhanesinde kullanıyor hem de ilçe de satışa sunarak ekonomilerine katkı sunuyor.


Okul öğrencilerinden Nazlı Yücel, "Kendimiz çalışıp kendimiz üretiyoruz yemekhanemizde kendimiz tüketiyoruz ve bu sayede ekonomiye de katkı sağlıyoruz" dedi.


Yaklaşık 60 dönümlük bir alanda çalıştıklarını söyleyen Osman Kulaksız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Deniz Demirel, ise öğrencilerle birlikte arazide elma, armut, ceviz gibi üretim alanı oluşturduklarını belirtti.


Demirel açıklamasında, "Elma, armut, üzüm ve ceviz gibi üretim alanları oluşturuyoruz. Hasat zamanı öncelikle pansiyonlu olan okullarımıza daha sonra kalan elmaları da döner sermayemiz aracığıyla sirke fabrikalarına veriyoruz. Elimizde kalan ürünleri de vatandaşlarımız buradan temin ediyor veya pazarda biz kendimiz satıyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Meslek Lisesi, Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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