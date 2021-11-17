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Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti - Son Dakika

Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti

17.11.2021 21:02

Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti "Açlıktan ölen hayvan sayısının azalmasını sağlamayı amaçlıyoruz" Değerler eğitimi faaliyetleri kapsamında 'Sokakta Canım Var' adlı proje üreten Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, kış mevsiminde...

Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti

"Açlıktan ölen hayvan sayısının azalmasını sağlamayı amaçlıyoruz"

EDİRNE - Değerler eğitimi faaliyetleri kapsamında 'Sokakta Canım Var' adlı proje üreten Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için okuldaki malzemelerden mama ve su kabı üretimine başladı.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özellikle kış mevsiminde yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su kabı üretiliyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Proje Sorumlusu Halit Karga, değerler eğitimi faaliyetleri kapsamında öğrencilere başka canlara karşı sorumluluk bilincini kazandırmak amacıyla 'Sokakta canım var' adlı projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini belirterek, bölüm öğretmenleri ve öğrencilerden büyük destek gördüklerini aktardı.

"Hayvan severler ve vatandaşlardan da büyük destek gördük"

Öğrencilerin gönüllü olarak ikamet adreslerinde ve çevresindeki sokak hayvanlarına mama yardımı yapmayı kabul ettiğini söyleyen Karga, bu noktada sosyal medya aracılığı ile yaptıkları duyurular sonrası hayvan severler ve vatandaşlardan da büyük destek gördüklerini ifade etti.

Öğrencilerin de meslek lisesi olmanın avantajını kullanarak mama kabı üretimi çalışmalarına başladığını ifade eden Karga, üretimlerin tamamlanmasının ardından mama kaplarının montajını yapacaklarını ve okula gelen mamalarla gün aşırı besleme yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

"O alanlarda ne mama ne de su eksilecek"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin değerler eğitimi kapsamında bu şekilde bir çalışma yapmak istediğini söylemesi üzerine tesisat bölümü öğretmeninden talepte bulunduklarını söyleyen Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tolga Ünal, proje kapsamında okuldaki malzemelerden sokak hayvanları için kumbaralar yapmaya başladıklarını ifade etti. Okuldaki tüm bölümlerde sürekli üretim yaptıklarını belirten Ünal, "Proje kapsamında belirlediğimiz 10 alana yaptığımız kumbaraları yerleştireceğiz. Öğrencilerimizi de o bölgelerde yetkili kişiler olarak görevlendireceğiz. O alanlarda ne mama ne de su eksilecek. Okul olarak bu şekilde bir projeye dahil olduğumuz sosyal medya üzerinden de belirtildiği için bazı hayırseverler destek vermeye başladı. Mamalarımızın bir kısmı geldi. Biz de destek veriyoruz halkımız da destek veriyor. Özellikle bu projede öğrencilerin olması insanların bakış açısını çok daha farklı noktaya getiriyor. Bir okul ve kurum olduğumuz için halkın da ilgisini çekiyor" dedi.

Kış mevsiminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha fazla zorlandığını belirten Ünal, "Amacımız aç kalan hayvanlara yiyecek temin etmektir. Bunu da öğrencilerimizin istekli bir şekilde yapmalarını bu şekilde bir projeyle sağlıyoruz. Çevremizde sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan insanların yanı sıra karşı çıkan insanlar da var. Sokaktaki canların yaşamasına karşı çıkan kişi sayısının azalmasını istiyoruz. Yiyeceğin ne kadar önemli olduğunu aç kaldığımız zaman fark ediyoruz. İnsanlar için yiyeceğe ulaşmak daha kolaydır ama hayvanlar için o kadar kolay değil. Bu yüzden sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın artmasını bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

"Açlıktan ölen hayvan sayısının azalmasını sağlamayı amaçlıyoruz"

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte bu projeyi tasarladıklarını söyleyen öğrencilerden Melisa Gül Sarı, proje ile kış ayında aç kalan ve bu sebeple ölen hayvanların azalmasını sağlamayı amaçladıklarını aktardı. Sokaktaki canların yemek yiyip kendilerine sıcak bir yer bulabilirlerse hayatta kalabileceğine değinen Sarı, "Yerleştireceğimiz mama ve su kaplarında beslendiklerini gördüğümde aşırı mutlu olurum. Biri bana hediye vermiş gibi hissederim. Evladım aç kalmışken yemek yiyormuş gibi bir his verir. Bir arkadaşımız bununla ilgili bir uygulama geliştirdi. Proje hayata geçtiği zaman uygulamayı açıklamayı düşünüyoruz. O uygulamada mama kaplarının nerede olduğunu görebiliyor ve ona göre besleme yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten öğrencilerden Abdulsamet Demirkıran, projenin daha fazla ses getirmesini ve farkındalığın oluşmasına vesile olmasını diledi.

Sokak hayvanları için okuldaki malzemelerden mama ve su kapları üreten Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bunları kentin çeşitli noktalarına bırakacak. Ayrıca öğrenciler proje kapsamında ikametlerine yakın bölgelere koyacakları kapların kontrolünden de sorumlu olacak.

Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti
Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti
Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti
Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti

Sokak Hayvanları, Anadolu Lisesi, Edirne, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meslek Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için proje üretti - Son Dakika


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