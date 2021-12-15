Meslek lisesi öğrencileri üretti, kütüphanesiz okul kalmadı - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri üretti, kütüphanesiz okul kalmadı

Meslek lisesi öğrencileri kolları sıvadı, 89 okula kütüphane kuruldu

KASTAMONU - Kastamonu'da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin atölyelerde ürettikleri malzemelerle, merkez ve ilçe ihtiyaç duyulan okullarda kütüphane oluşturdu. Proje kapsamında 89 okulda kütüphane açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde, Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile kütüphanesi olamayan 89 okul için kolları sıvadı. Kentte 1869 yılında kurulan ve bu yıl yaklaşık 2,5 milyon lira ciro yapan meslek lisesinin öğrencileri, atölyede hummalı bir çalışmayla kütüphaneler için masa ve kitaplık üretti. 152 yıldır kentte hizmet üreten Taşmektep öğrencileri, yaptıkları rafları kamyonetlere yükleyerek merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ihtiyaç duyulan okullarda kütüphane oluşturdu.

1 ay çalışma ile kütüphanelerin malzemelerini hazırladılar

Yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başlayan Taşmektep öğrencileri, il merkezi başta olmak üzere 15 ilçenin kitaplık, masa ve sandalye gibi kütüphane malzemelerini üreterek aynı zamanda yerinde de montajladı. Bu kapsamda 250 plaka 'MDFlam' ve 'Suntalam' işlenerek mobilya ve iç mekan tasarım alanının teknolojik makine parkında üretimi yapıldı. 4 öğretmen, 2 teknisyen ve 18 öğrenci yaklaşık 1 ay boyunca hafta sonları da dahil özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürerek 55 okulun kütüphane üretimini yaptı. Ayrıca coğrafi uzaklıklarına rağmen 15 ilçenin ihtiyaç duyulan 34 okulunun kütüphaneleri de yerine teslim edilerek montajları bitirildi.

"Sevinçleri ve mutlulukları bütün yorgunluklarımı giderdi"

Özellikle kütüphane kurulacak yeri olmayan 5 okulun koridorlarına, özel ergonomik tasarımlar yapıldı. Üretimi hızlı ve seri bir şekilde bitirilen 5 okulunda koridorlarına şık, okul öğrencilerinin çok beğendiği oval kitaplıklar ve yonca masalar teslim edildi. 18 Taşmektep öğrencisi, yaklaşık 2 bin 300 saatlik yoğun ve tempolu çalışma süreçlerinde üretimin her aşamasında yer alarak mesleki eğitim işbaşı uygulama aşamalarını bizzat yerinde görme imkanı buldu. Mobilya ve iç mekan tasarım alanı 11. sınıf öğrencisi İsa Ortaakarsucu, "Kütüphane yapım işinde yer aldığı için çok mutluyum. Yorucu bir süreç olmasına rağmen okullara kütüphanelerin kurulumundan sonra öğrenci kardeşlerinin sevinçleri ve mutlulukları bütün yorgunluklarımı giderdi" dedi.

"Üretim yaptım ve ülkeme katma değer sağladım"

Üretim faaliyetleri sürecinde sabah kahvaltıları dahil ve öğlen yemeklerinin öğretmenleri tarafından karşılandığını ifade eden Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı öğrencisi Emre Yörür ise, "İyi ki Taşmektep mobilya ve iç mekan tasarım alanında okuyorum, çok mutlu ve gururluyum. Üretim yaptım ve ülkeme katma değer sağladım. Mezun olduğumda kendi atölyemi kurarak çalışmayı hedefliyorum. Ayrıca görmediğim 15 ilçeyi de görerek ilimi tanıma fırsatı bulduğum için öğretmenlerime çok teşekkür diyorum" diye konuştu.