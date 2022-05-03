Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye ediyor - Son Dakika
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Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye ediyor

03.05.2022 12:09
Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye ediyor

Gaziantep'te Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye ediyor.

Gaziantep'te Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye ediyor.

Meslek lisesi öğrencileri, atölyede iplik, karton ve keçe gibi ürünlerle oyuncak yaparak hem el becerilerini geliştiriyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

Büyük emekle hazırlanan oyuncaklar, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ile köylerde yaşayan miniklere ulaştırılıyor.

Okul Müdürü Songül Doğan, AA muhabirine, okuldaki 5 alandan birinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü olduğunu söyledi.

Bu bölümde 4 öğretmenin görev yaptığını belirten Doğan, öğrencilerin hazırladıkları bebeklerle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdiğini ifade etti.

"Çocuklarımızın sevinçlerine hep birlikte ortak oluyoruz"

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü'nde öğretmen İlgi Süzer, atölyede öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptıklarını, bunlardan birinin de oyuncak hazırlamak olduğunu dile getirdi.

Bebekler, maskeler, eğitici oyuncaklar hazırladıklarını anlatan Süzer, bunların bir kısmının, proje kapsamında dezavantajlı çocuklara hediye edildiğini kaydetti.

Süzer, "Çocuklarımızın sevinçlerine hep birlikte ortak oluyoruz. Onlar mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Atölye sayesinde öğrencilerin çok hızlı gelişim gösterdiğine işaret eden Süzer, şöyle konuştu:

"Başta iğne dahi tutamayan öğrencilerimiz, 4 yıllık branşı bitirdiklerinde okul öncesi öğretmenliği adaylığını en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Atölyeyle öğrencilerimiz çocuklarla duygusal anlamda bir bağ kuruyor. Daha önce hiç dolgu oyuncağı ya da kuklası olmayan bir çocuğun, bununla karşılaştığında, buna eriştiğinde minicik kalbinin çarptığını görmek hem öğrencilerimizi hem de bizleri mutlu ediyor. Branşlarının önemini bir kat daha anlıyorlar."

Öğrenciler mutlu

11. sınıf öğrencisi Hayat Bahar Alay, öğretmenlerinin yardımıyla çok güzel etkinlikler yaptıklarını, çocuk maskeleri, kuklalar, çoraptan bebekler hazırladıklarını söyledi.

Hiçbir ürünü israf etmemeye çalıştıklarını belirten Alay, "Küçük çocukları sevindirmek için etkinlikler düzenliyoruz. Okulumuzun başlattığı projelerde yer almayı çok seviyoruz. Yaptıklarımızı çocuklara götürdüğümüzde, o en değerli şeyleri oluyor, çok mutlu oluyorlar. Biz de onları görünce çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi Esma Nur Yılmaz da oyuncak hediye ettiği çocukların sevincini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Çocuk Gelişimi, Mehmet Uygun, Gaziantep, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye ediyor - Son Dakika


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