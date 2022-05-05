Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyor - Son Dakika
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Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyor

05.05.2022 14:01

Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyorŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri yardıma muhtaç kimsesiz yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, ev temizliğini yapıyor.

Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri yardıma muhtaç kimsesiz yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, ev temizliğini yapıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, yaptıkları saha çalışmasında tespit etiği bakıma muhtaç yaşlıları, evlerinde ziyaret ederek, hazırladıkları gıda paketleri ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Ziyarette, yaşlıların kapı, pencere ve ev temizliği gibi çalışmalar da yapan öğrenciler, okulda aldıkları dersler çerçevesinde periyodik olarak yaşlıların tansiyonunu ölçerek, hoş sohbetler gerçekleştiriyorlar.

Çocuklarım gibidirler

Öğrencileri karşısında gören yaşlıların sevinci ve mutluluğu gözlerine yansıdı. Karşısında öğrencileri gören 78 yaşında ki Emine nine ellerini havaya kaldırarak 'çok şükür, çok şükür' diyerek, Zaza'ca " Bunlar benim çocuklarım gibidir, benim çocuklarımdan ötedirler, beni ziyaretlerinden çok memnun ve mutlu oldum ve devamlı bu ziyareti bekliyorum" dedi

Periyodik zamanlarda yaşlıları ziyaret ederek, ev temizliklerini yaptıklarını belirten okul müdürü Musa Aytaç, "Okulumuzun öğrencileri, öğretmen ve idarecilerimizle birlikte civarda bulunan yaşlı, bakıma muhtaç insanları ziyaret ediyoruz. Bu yaşlılarımızın ev temizliği, tansiyon ölçümü, yardım kolisi gibi konularda bu yaşlılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu projede bize her zaman katkı sunan İlçe Kaymakamımıza, ilçe Milli Eğitim Müdürümüze, Şube Müdürlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıl gibi bir ara vermiştik bu projemize, bundan sonra inşallah bu projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Çok iyi dönüşler alıyoruz

'Ev ziyaretleri sırasında yaşlılardan çok iyi dönüşleri aldıklarını ve sevinçlerini kendileriyle paylaştıklarını' belirten Aytaç," Bu ziyaretlerimizde yaşlılarımız, kendilerini yalnız his etmediklerini vurguluyorlar" dedi. 11. sınıf öğrencisi Hilal Aktaş'ta gerçekleştirdikleri ev ziyaretleri hakkında şu ifadelere yer verdi," Bugün yaşlılarımızı ziyaret ettik, onlara erzak götürdük, onların tansiyon ölçümünü yaptık. Onlarla çok güzel sohbetler yaptık, durumlarını sorduk. Bu ziyaretimizde yaşlılarımızın pencere, kapı ve ev temizliğini, halıların temizliğini yaptık, etrafın tozlarını aldık. Bu ziyaretlerimizde bizi gerçekten iyi karşıladılar, adeta evlatları gibi bizi karşıladılar. Bu sevgi karşısında bizde çok duygulandık, bu duyguyu anlatmanın ifadesi yok" diye konuştu.

Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyor
Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyor
Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyor
Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyor

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Anadolu Lisesi, Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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