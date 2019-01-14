Meslek Lisesi Öğrencileri Yaşlıların Pazar Çantasını Taşıyor
2 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" Projesi kapsamında öğrenciler semt pazarındaki yaşlıların pazar çantalarını taşımalarına yardım ediyorlar.
Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Meslek Lisesi
Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" Projesi kapsamında öğrenciler semt pazarındaki yaşlıların pazar çantalarını taşımalarına yardım ediyorlar.
"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında okulun Kimya Teknolojisi Alanı 11. Sınıf öğrencilerinin Kapalı Pazar yerinde yardıma muhtaç yaşlı kişilerin Pazar çantalarını evlerine kadar taşıdıklarını belirten Okul Müdürü Selim
Özyurt," Her hafta pazar yerinde Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan nezaretinde, Kimya 11 sınıfı öğrencilerimizden 6 öğrenci, gönüllülük esasına göre velilerinde izni alınarak özellikle yaşlı ve hastalar olmak üzere yardıma muhtaç kişilere eşyalarını taşımada yardım etmektedirler. Bu örnek uygulamayı hayata geçiren Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan'a ve katkıda bulunan Kimya 11 sınıfı öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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