Meslek lisesi öğrencileri, yüz yüz uygulama eğitimine başladı - Son Dakika

MESLEKİ ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, bugünden itibaren yüz yüze uygulama eğitimine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim- staj uygulamalarına 28 Eylül'de başlamalarının ardından mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri de tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine bugün başladı. Bakanlık, yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları, salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler, gruplara ayrılırken, her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olarak planlandı. Bu kapsamda öğrencilere, okulda geçirdikleri saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda rehberlik ve yönlendirmeler yapıldı. Öğrencilere, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu' doğrultusunda okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.