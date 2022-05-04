Meslek lisesi öğrencilerinden 54 binin üzerinde eve destek - Son Dakika

"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında bugüne kadar 54 bin eve giden öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda ihtiyaç sahiplerine destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017'de başlatılan projenin çeşitli yenilikler eklenerek, sistematik şekilde devam ettirildiği belirtildi.

Proje kapsamında meslek liseli gençlerin, yardımlaşma ve birlik konusunda farkındalık yaratmak için okullarının çevresinde yalnız yaşayan, ev işlerini yapacak gücü olmayan vatandaşların yardımına koştuğu ya da bir köy okuluna kütüphane yaptığı vurgulanan açıklamada, "Meslek liseliler, eğitim aldıkları alanlarda üretim ve hizmetlerde bulunarak hem deneyim kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Proje başladığı günden bugüne 81 ilde 47 bin 62 öğretmen ve 136 bin 636 öğrenciyle 54 bin 472 ev ziyareti gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, bu yılın ilk üç ayında ise 73 bin 893 öğrenci ve 33 bin 514 öğretmenin, 146 bin 994 kişiye ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler ziyaret ettikleri hanelerde eğitim alanları uyarınca bozuk olan fırın, televizyon, buzdolabı gibi eşyaların onarımı, mobilya tamiri, badana, boya ve seramik işleri gibi çalışmalar yaptı. Ayrıca okullarda üretilen masa, sandalye, atkı, bere gibi ürünleri ihtiyacı olanlara hediye etti. Özel bakım ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye, protez, solunum cihazı gibi araçlar temin etti. Hastaların tansiyon ölçümlerini yaptı, engelli çocuklar için özel ayakkabı yaparak hediye etti. Gençler ayrıca gittikleri hanelerde enerji verimliliği, hijyen, yangın ve acil durumlara hazırlık, doğal afetlere karşı güvenlik tedbirleri gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Tüm bunların yanında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 14 okula kurulan sanayi tipi fırında üretilen ramazan pideleri, 100 bin haneye dağıtıldı. Yıl boyunca 345 bin 800 aileye ulaşılması ve öğrencilerin eğitim aldıkları alan ve dallarla örtüşen faaliyetler konusunda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaları hedefleniyor."