Meslek lisesi öğrencilerinden anaokulu ve ilkokullar öğrencilerine maske - Son Dakika

Korona virüs salgının tehlikeli bir şekilde devam ettiği bu günlerde, salgının yayılımını azaltmak için ülke genelinde yoğun çalışmalar ve önlemler devam ederken, maske kullanımı çok önemli hale geldi. Pandemi etkisini azaltmak için Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 okul önemli bir çalışmaya imza attı.

Korona virüs salgınının bütün dünyayı etkisine aldığı bugünlerde, salgının yayılımını azaltmak için maske kullanımı son derece önemli hale geldi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 okul pandemi süreci önemli bir çalışmaya imza attı. Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Pamukkale Belediyesi arasında imzalanan maske protokolü ile Pamukkale Belediyesi'nin anaokulu ve ilkokullar için dağıtmayı planladığı maskeler, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama okulu tarafından üretilip kullanıma hazırlandı.

Maskeler öğrenciler tarafın üretildi

Koruyucu maskelerin dikimi ve üretim süreci Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilirken, paketleme ve kullanıma hazır hale getirilmeleri ise, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitim gördüğü İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Toplam 35 öğretmen ve öğrenci ile 20 bin maske üretildi

Toplam 35 öğretmen, öğrenci ve personelin görev aldığı projede, Mesleki Eğitim ve Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğinin güzel bir örneği sergilenerek 20 bin adet maske, üretim bandından çıkarılıp kullanıma hazır hale getirildi.

Ekonomiye 10 ayda 330 milyon TL'lik katkı

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı veriler doğrultusunda meslek liseleri, ülke çapında, yeni tip korona virüs salgınına rağmen üretim kapasitesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak ekonomiye 10 ayda 330 milyon TL'lik katkı sundu. Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu siperliğe kadar pek çok ürünün seri üretimine geçen meslek liseleri, eğitim, üretim, istihdam üçgeninde çok önemli aşamalar kaydetti. Denizli'de de, 2020 yılının "Mesleki Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, sürdürülebilir, sahip olunan genç nüfusu bir rekabet avantajı olarak kullanabilen ve bu vesileyle ülke ekonomisine itici güç olmayı hedefleyen bir çizgide, çalışmalarına ara vermeden devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ