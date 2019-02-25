Son Dakika Haberleri: Meslek Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Davranış

Meslek Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Davranış

42 dakika önce

Mersin Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranışa imza atarak paketleme fabrikalarından topladıkları narenciyeyi 3 ayrı şehirde eğitim gören öğrencilere gönderdi.

Meslek Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Davranış, System.String[]
Mersin Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranışa imza atarak paketleme fabrikalarından topladıkları narenciyeyi 3 ayrı şehirde eğitim gören öğrencilere gönderdi.

Okulun İyilik Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, narenciyesi olmayan Türkiye'nin her yerindeki ilkokul öğrencilerinin hayallerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bu kapsamda narenciye paketleme fabrikalarından topladıkları 6.5 ton portakal ve mandalinayı Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kastamonu'ndaki ilkokul öğrencilerine gönderen Mersin Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranışa imza attı. İyilik Kulübü Başkanı Biyoloji öğretmeni Esma Kök, ilerleyen günlerde bu tür etkinlikleri çoğaltarak devam edeceklerini söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

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