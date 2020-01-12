Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el

6 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 3 lise öğrencisi, insan el hareketlerini birebir uygulayan 'biyonik el' yaptı.

Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 3 lise öğrencisi, insan el hareketlerini birebir uygulayan 'biyonik el' yaptı. İhtiyaç halinde uzaktan da kontrol edilebilen biyonik elin patenti alınarak, seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 11'inci sınıf öğrencileri Ayşenur Kavak, Murat Türkmen ve Ahmet Döner, 4 ay süren çalışmayla, biyonik el yaptı. İnsan el hareketlerini birebir yapan elin, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca biyonik el, insanlar için tehlike arz eden durumlarda uzaktan da kontrol edilebiliyor. Biyonik elin tescillenmesi için önümüzdeki günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurulacak.

'SAĞLIK BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİR'

Yaptıkları ürünü tanıtan öğrencilerden Ayşenur Kavak, "Eldivene monte edilmiş esneklik sensörleri yardımıyla elimizden alınan konum bilgileri tasarladığımız devre tarafından işlenerek, motorlar yardımıyla robotik elin kontrolü sağlanır. Bu robotik elin tasarım amacı sağlık alanında kullanılması veya insanlar için tehlikeli olabilecek ortamlarda uzaktan kontrolü sağlanarak riski en aza indirmektir. Eldiveni giymiş birisi tarafından yapılan el hareketlerini birebir taklit edebiliyor. İnsan el hareketlerini birebir yapabilen robot kolun, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılması amaçlanıyor" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL BİR ÇALIŞMA'

Bilişim Bölümü öğretmeni İsmet Aslan ise "Sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca biyonik el, insanlar için tehlike arz eden durumlarda uzaktan kontrol edilebiliyor" dedi.

Okul Müdürü İsmail Özer ise, projenin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Sağlık ve bomba imha konusunda kullanılabilecek olması önemli. Öğrencilerimle öğretmenlerimin her zaman yanındayım. Ülkemiz adına güzel bir çalışma" ifadelerini kullandı.


Mehmet Akif Ersoy, Kavak, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu

Son Dakika Haberleri
14:08 Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma (2) - Son Dakika
14:08 Hadim'de çatılar kardan temizleniyor - Son Dakika
14:06 KKTC'nin eski cumhurbaşkanları, vefatının 8'inci yılında Rauf Denktaş'ı anlattı (2)- LEFKOŞA - Son Dakika
14:06 Çanakkale'de 191 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
14:03 Kıbrıs'a Trabzon damgası - Son Dakika
12:49 Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
12:34 İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 14:07:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]