Son Dakika Haberleri: Meslek lisesi öğrencilerinden Kartal Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencilerinden Kartal Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencilerinden Kartal Belediyesine ziyaret

6 saat önce

Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kartal Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünü ziyaret ederek, bilişim alanındaki gelişmeleri ve sistemin nasıl işlediğini yerinde görme fırsatı buldu.

Meslek lisesi öğrencilerinden Kartal Belediyesine ziyaret, System.String[]

Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kartal Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünü ziyaret ederek, bilişim alanındaki gelişmeleri ve sistemin nasıl işlediğini yerinde görme fırsatı buldu.


2 binden fazla çalışanın ve 30 dış birimin yanı sıra büyük bir hizmet binasının içinde yer aldığı devasa bir bilişim sistemine sahip olan Kartal Belediyesi, Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini konuk etti. Öğretmenleri ile birlikte Kartal Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencilere bilgi verildi. Okulda öğretilen teknik ve teorik bilgilerin Kartal Belediyesinde daha da ileri uygulamalarla hayata geçirildiğini kaydeden bilgi işlem ekibi, teknolojide gelinen nokta ile Bilgi İşlem Müdürlüğünün belediyenin önemli yapılarından biri durumuna geldiğini söyledi. Öğrencilere daha sonra sistem odasını gezdiren ekip, ısısı özellikle düşük tutulan ve nemi de kontrol altında bulundurulan sistem odasının türünün en iyi örneklerinden biri olduğunu belirtti. Özel klimalar ve güç sistemleriyle kontrol altında tutulan sistem odasında belediyenin tüm sisteminin veri bankasının saklandığı, sürekli yedeklendiği ve 30 farklı dış birimin de buradaki sistemle entegre çalıştığı öğrencilere aktarıldı.


Siber saldırıların yoğun olduğu bir dönem yaşandığını kaydeden ekip, belediyenin sistemini ve veri bankasını da bu saldırılardan korumanın müdürlüğün en önemli görevlerinden biri arasında yer aldığını belirtti. Öğrencilerin da zaman zaman sorular yönelttiği araştırma gezisi yaklaşık 2 saat sürdü. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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