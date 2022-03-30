Meslek Lisesi öğrencilerinden örnek proje: Engelli araçlarının bakım ve tamirini ücretsiz yapıyorlar - Son Dakika
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Meslek Lisesi öğrencilerinden örnek proje: Engelli araçlarının bakım ve tamirini ücretsiz yapıyorlar

30.03.2022 15:40

Meslek Lisesi öğrencilerinden örnek proje: Engelli araçlarının bakım ve tamirini ücretsiz yapıyorlarGİRESUN Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlik sandalye ve otomobillerin bakım ve tamir işlerini ücretsiz olarak yapıyor.

Meslek Lisesi öğrencilerinden örnek proje: Engelli araçlarının bakım ve tamirini ücretsiz yapıyorlar

GİRESUN Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlik sandalye ve otomobillerin bakım ve tamir işlerini ücretsiz olarak yapıyor.

Giresun Merkez 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesinde bir farkındalığa imza attı. Söz konusu okul ile Giresun Engelliler Derneği arasında imzalan protokol kapsamında, dernek üyesi vatandaşların kullandığı akülü araç ile akaryakıtlı araçların lastik, motor ve elektrik onarım ve bakımları ücretsiz olarak yapılıyor. Okul atölyesine getirilen araçlar, elektrik ve motor bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından bakımdan geçirilerek, tamir ediliyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Muharrem Demir, "Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, meslek liseleri ailelerle buluşuyor kapsamında, biz ailelerimizin ihtiyaçlarını, yardıma ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu sefer ise şöyle bir proje gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımızın araçlarını motor teknolojileri bölümünde yapmaya karar verdik. Bu projeyi hazırlarken bütün alanlarımızla projenin içinde yer aldılar. Bunun özelikle çığ gibi Türkiye'de yayılmasını beklediğimiz bir proje. İnşallah başarılı olur diye düşünüyorum" dedi.

Giresun Engelliler Derneği Başkanı Nihat Yayla ise okul yetkilileri ve öğrencilere teşekkür ederek "Engellilerin düşünülmesi, engelli arkadaşlarımızın kullandığı araçların bu proje çerçevesinde bakımlarını yapılması hem bir farkındalık oluşturacak hem de toplumda engelli arkadaşlarımızın öğrencilerle proje çerçevesinde beraber olacaklar. Toplumda engelli bilincinin oluşmasına da büyük bir katkı sağlayacak. Çok pahalı araçlar bunlar piyasada değeri 15 bin liranın üzerinde. Birçok engelli arkadaşımızın bunu karşılama şansı yok"

Meslek Lisesi öğrencilerinden örnek proje: Engelli araçlarının bakım ve tamirini ücretsiz yapıyorlar
Meslek Lisesi öğrencilerinden örnek proje: Engelli araçlarının bakım ve tamirini ücretsiz yapıyorlar
Meslek Lisesi öğrencilerinden örnek proje: Engelli araçlarının bakım ve tamirini ücretsiz yapıyorlar

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Anadolu Lisesi, Giresun, Tragger, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meslek Lisesi öğrencilerinden örnek proje: Engelli araçlarının bakım ve tamirini ücretsiz yapıyorlar - Son Dakika


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