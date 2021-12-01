Meslek Lisesi Öğrencilerine Deneyim Fırsatı - Son Dakika
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Meslek Lisesi Öğrencilerine Deneyim Fırsatı

01.12.2021 00:12
Meslek Lisesi Öğrencilerine Deneyim Fırsatı

Isparta'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin hem tecrübe kazanması hem de okul sonrası istihdamlarının sağlanması çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Isparta'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin hem tecrübe kazanması hem de okul sonrası istihdamlarının sağlanması çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Isparta'da faaliyet gösteren Ford, Fiat, Volkswagen ve Renault servislerinde staj yapabilmesine imkan sağlayan protokol Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen bir törenle imzalandı.

İş birliği imza töreninde konuşan Vali Seymenoğlu, mesleki ve teknik liselerin artık aranan elaman yetiştiren okullar haline dönüştüğünü belirleterek önümüzdeki dönemde bu okulların daha da öne çıkacağını söyledi.

Vali Seymenoğlu; " İl İstihdam ve Mesleki eğitim toplantıları yapıyoruz. Bu toplantıların bir başlığı da mesleki ve teknik eğitim. Onun da özü bu okullarda okuyan çocuklarımızı en hızlı şekilde iş hayatına nasıl kazandırabiliriz. Ara eleman demiyoruz artık firma yetkililerinden, özel sektörden bize gelen yönlendirme şöyle; 'Biz ara eleman aramıyoruz, aranan eleman arıyoruz' diyorlar. Dolayısıyla bu tür toplantıları yapıp gençlerimizi sektörle buluşturmamız lazım. Bu imza protokolünün gayesi, piyasanın arzu ettiği alanlarda öğrencilerimizi, becerikli öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimizin yönlendirmesiyle piyasada aranan eleman haline getirelim istiyoruz. Öğrencilerimize bu nitelikleri kazandırdığımız takdirde emin olabilirsiniz ki özel sektörde bütün kapılar açılır. Ben Vali olarak okullarıma güveniyorum, müdürlerime güveniyorum, öğretmenlerimizin becerisine, bilgisine, eğitim anlayışına güveniyorum. İmzalanan protokolle bunun kefili oluyoruz. Mesleki ve teknik eğitim önümüzdeki yıllarda daha da öne çıkacak arkadaşlar. Velilere bunu anlatmamız lazım" dedi.

Protokolde yer alan otomotiv servis temsilcileri ise kırmızı alarm veren sektörün taze iş gücüne çok ihtiyacı olduğunu kaydederek protokolde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerin 2 yıl süreyle ilgili firmalarda staj görmelerine yönelik protokol taraflar arasında imzalandı.

Vali Seymenoğlu imza töreninin ardından "En Güzel Şiir Okuma" yarışmasında Türkiye birincisi olan Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gül Betül Kutlu'yu tebrik ederek ödüllendirdi.

HABER VİDEOSU

Kaynak: Habermetre
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