Meslek lisesi öğrencilerine Kariyer Merkezinden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencilerine Kariyer Merkezinden destek - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencilerine Kariyer Merkezinden destek

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Cüneyt Ekmen Meslek Lisesi Gıda Bölümü öğrencilerini, bölümleriyle ilgili olarak iş gücü piyasası hakkında bilgilendirerek, meslek seçme konusunda destek verdi.

Meslek lisesi öğrencilerine Kariyer Merkezinden destek, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Cüneyt Ekmen Meslek Lisesi Gıda Bölümü öğrencilerini, bölümleriyle ilgili olarak iş gücü piyasası hakkında bilgilendirerek, meslek seçme konusunda destek verdi.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in en önemli projelerinden biri olan Kariyer Merkezi, çalışmalarına devam ediyor. İş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik profesyonel rehberlik hizmeti vermeyi amaçlayan merkezde, meslek seçme aşamasında olan öğrencilere de rehberlik hizmetleri sunuluyor.


Bu çerçevede, Cüneyt Ekmen Meslek Lisesi Gıda Bölümü öğrencileri, Kariyer Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Kariyer Merkezi yetkilileri, lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecinde kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla bölümleri ile ilgili olarak işgücü piyasası hakkında bilgilendirme yaptı. Özgeçmiş, mülakat, staj formu, gıda sektörü, iş arama kanalları üzerine gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin Kariyer Merkezinden nasıl faydalanabileceği konusuna da değinildi.


Görüşme sırasında lise öğrencilerinin "Kariyer Günleri" düzenlenmesine yönelik talepleri de değerlendirildi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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